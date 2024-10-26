科技稽查空污 台中市環保局今年已查獲24件開罰515萬

台中市環保局以高科技科學儀器稽查空污。（台中市環保局提供）

2024/10/26 19:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為維護空氣品質，台中市環保局近年積極投入高科技科學儀器，輔助追查空氣污染物違規逸散情形，今年累計查獲24件違規案件，裁罰515萬元，要求工廠立即改善。環保局提醒，每年10月到翌年3月是空品不良好發季節，若查獲違反空污法行為，將加重處分，最重開罰2000萬元。

環保局指出，空氣污染物多為透明無色，肉眼無法判定，大幅增加稽查困難度，稽查人員進入工廠稽查時，為深度查核有無空氣污染物洩漏情形，如管線洩漏、設備元件，輔助運用各項科學儀器，包括紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等，協助監控與稽查蒐證，善用環境監測設備，針對空品異常區域進行高風險可疑對象稽查改善。

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工廠煙道往往設置於屋頂不利於稽查，環保局說，為查緝此種無法靠近排放源或無法判定污染來源的限制，環保局運用空拍機查看屋頂管道排放情形、管道設置是否與固定污染源許可證核定一致，有利於提升稽查成效協助監控與稽查蒐證，讓污染排放無所遁形。

環保局近日查獲轄內某工廠平時雖每日針對污染源及防制設備定期查修，但無相關科學儀器可自行運用，錯失自主巡查機會，被環保局查獲於管道接縫處有空氣污染物洩漏情形，環保局指出，目前該廠已著手評估自行加購相關科學儀器，以利平常廠內查修時可以第一時間掌握污染洩漏。

台中市環保局以高科技科學儀器稽查空污。（環保局提供）

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