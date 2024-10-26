朴子萬聖節嗨起來 踩街搞鬼逛市集

朴子市親子創意打扮參加萬聖節踩街活動。（記者林宜樟攝）

2024/10/26 18:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕10月31日是西洋萬聖節，變裝活動紛紛登場，嘉義縣文化觀光局今天在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦朴子萬聖節，搭配朴通市集，為親子提供有趣的大型萬聖節活動；朴子市資優生文教機構也舉辦千人踩街，邀請社區、學校參與，氣氛熱鬧。

嘉義縣文觀局舉辦朴子萬聖節活動，活動結合水道頭聚落自有市集品牌「朴通市集」，邀請多家文創店家一同熱鬧，加上街頭藝人演出以及超可愛的萬聖節手作課程，打造親子族群與年輕族群都喜愛的市集活動。

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嘉藝點水道頭文創聚落位於朴子市，鄰近朴子國小、東石國中、東石高中，經縣府整修後，現由嘉義縣文觀局經營管理，有8家文創品牌進駐，包含動物好朋友、Tinco庭口金工、誠農藩、新住民關懷之家、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林。

朴子市資優生文教機構今天下午舉辦千人踩街，邀請六嘉國中樂旗隊、東石國中樂旗隊及東石高中熱舞社社員表演，還有社區團體演出，縣長翁章梁到場一同參與踩街，而許多家長帶著孩子一起裝扮，有各式鬼怪造型和創意裝扮，感受萬聖節氣氛。

東石高中熱舞社演出。（記者林宜樟攝）

東石國中樂旗隊表演。（記者林宜樟攝）

萬聖節創意造型車輛。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁參與萬聖節踩街活動。（記者林宜樟攝）

朴子市萬聖節市集。（記者林宜樟攝）

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