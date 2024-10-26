舒緩桃園大溪武嶺橋假日擁塞 交通局機動調整號誌秒數

大溪武嶺橋西端為六路口交會，交通狀況複雜，假日塞車情形嚴重。（警方提供）

2024/10/26 17:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市大溪因觀光人潮，假日塞車嚴重，其中武嶺橋西端有六個路口在此交會情況更為複雜，市議員陳治文要求市府提出解方；交通局長張新福表示，埔頂營區區段徵收工程動工中，未來會取得2公頃轉運站用地，屆時會引導民眾搭乘接駁車進入老城區，目前也引用科技偵測車流狀況，機動調整號誌秒數。

陳治文說，根據科技偵測數據分析，週六下午3點到5點為週末整體交通狀況最壅塞時段，無論是仁和路2段、瑞安路1段、2段等，時速僅21到28公里，但科技偵測僅車流數據，假日大溪老街人流量較大，也應將行人流量計數納入、另加入公共運輸轉運量能，藉此對比轉運的效益為何；此外智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘說明，已在智慧桃園及相關會報中，研擬改善策略。

請繼續往下閱讀...

另陳治文武嶺橋西端有台三、四線共線、大鶯路、三元一街、瑞安路、瑞安國宅（番仔寮）等多向交叉路口且交織複雜，假日車輛都會塞在這個地方，尤其是號誌秒數設計，讓老城區的車輛行車秒數較長、等待秒數較短，也使得台四線的瑞安路由於行車秒數短，導致假日塞車都已經塞到崁津大橋。

張新福表示，長期計畫是待大溪埔頂轉運站完工後，在外圍設置交通攔截區，引導民眾搭乘接駁車進入老城區；並將於招商後，輔導業者提出細緻的營運計畫，運用停車費率等措施管制車流。

警方表示，假日塞路時段為下午3點到6點，警方規劃武嶺橋東、西端路口，康莊、慈湖、信義路的五岔路口及多個重要路口實施交通疏導勤務崗哨，另三元一街視車流機動封閉管制，使出大溪車流往崎頂上坡往員林介壽路口疏導，另武嶺橋也引導往大鶯路往八德方向替代道路紓解。

此外出大溪崎頂上坡車輛自武嶺橋東端、瑞安路及大鶯路等路口匯流，使大溪出口車潮一時無法排除，於員林、介壽路口增派崗哨調整號誌，增加通行時間以疏解車流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法