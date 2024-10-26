中正大學35歲生日 「神明博士」和運動員一起繞場

中正大學今日慶祝35歲生日，嘉縣民雄鄉穀豐宮神農大帝有「神明博士之名」，在鑼鼓聲中，神農大帝與運動員一起繞場。（圖由中正大學提供）

2024/10/26 16:40

〔記者林曉雲／台北報導〕中正大學今日慶祝35歲生日，擁有中正大學榮譽博士學位的「神明博士」嘉縣民雄鄉穀豐宮神農大帝神尊，在鑼鼓聲中，與運動員一起繞場，全校師生藉此表達對穀豐宮當年捐地建校的感謝與敬意。

包括衛福部政次呂建德、中研院院士曾志朗、嘉義巿智科處處長郭軒志、嘉義縣教育處副處長顏廷育、雲林縣教育處副處長林慧蓉、民雄鄉鄉長林于玲、巴黎帕奧跆拳道銅牌得主蕭翔文校友等，也齊聲祝福中正大學校運昌隆。

請繼續往下閱讀...

中正大學校長蔡少正表示，35年前，中正大學現在的校地還只是一大片充滿蔓草與甘蔗的130公頃土地，如今已成為全台最美的校園和國際一流學府，自創校以來，中正大學秉持「積極創新，修德澤人」校訓，不斷追求卓越，無論在學術研究、社會服務，還是文化傳承上，都展現出卓越的成果。

此外，校長蔡少正也代表頒發獎牌給中正大學校友蕭翔文，他是今年獲得台灣史上第一面帕奧跆拳道獎牌的銅牌國手，其教練則是運動競技學系副教授吳燕妮，兩人一登上司令台，現場歡呼聲不絕於耳，同感榮耀。

中正大學校友總會也組隊參加繞場，畢業多年的學長姐們帶著最熱忱自然的笑容跳著當紅的16蹲，活力四射。體育中心表示，除了創意啦啦隊競賽之外，今年首次辦理新南向羽球賽事，與越南、印尼等國學生切磋球技運動。運動會由運休所學生邱少萱代表宣誓，運競系大四鍾虹薰、資工系大二鍾元廷代表傳遞聖火，他們在大專排球聯賽、啦啦隊錦標賽曾拿下優異成績，主題煙火秀則將於晚間19時盛大施放。

中正大學慶祝35歲生日，學生們花心思扮裝繞場。（圖由中正大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法