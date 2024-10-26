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    首頁　>　生活

    不能在阿嬤面前哭！柯柏誠忍喪父痛 獲總統教育獎、慈濟新芽典範

    國立雲林科技大學一年級學生柯柏誠榮獲今年總統教育獎「奮發向上獎」，也是今年慈濟基金會新芽獎學金人品典範得主。（記者張聰秋攝）

    國立雲林科技大學一年級學生柯柏誠榮獲今年總統教育獎「奮發向上獎」，也是今年慈濟基金會新芽獎學金人品典範得主。（記者張聰秋攝）

    2024/10/26 16:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國立雲林科技大學一年級學生柯柏誠來自俗稱「海口」的彰化縣大城鄉，是慈濟基金會長期關懷對象，他克服家境挑戰，未荒廢學業，榮獲今年總統教育獎「奮發向上獎」，也是今年慈濟基金會新芽獎學金人品典範得主。

    難能可貴的，柯柏誠面對喪父之痛，沒在相依為命的阿嬤面前掉過一滴眼淚，高中時到餐飲店打工賺錢，減輕阿嬤的經濟負擔，努力加毅力，在求學之路交出亮麗成績單，讓慈濟志工和聽到他境遇的民眾無不感動流下眼淚。

    柯柏誠的父母離異，他從小與阿嬤、爸爸生活，國中時，爸爸病逝，留下年邁的阿嬤與他相依為命。他沒有氣餒，也沒有走偏，反而展現出不服輸的精神。

    國中喪父之痛，柯柏誠選擇將自己的悲傷埋藏起來，不在阿嬤面前流淚，只能趁洗澡時水流聲音掩蓋痛哭的情緒，讓自己在那短短的片刻中宣洩悲傷與生活壓力。他說，爸爸走後，阿嬤自己也沒什麼錢可用，三天兩頭還會問他「錢夠不夠用？」他反思，自己有何資格當阿嬤的孫子？所以，二林工商二年級時他透過網路找到工作，每天下課後到米糕店打工賺錢，減輕阿嬤的經濟負擔。

    即便每天僅能利用睡前1小時讀書，加上週末的讀書時間，他仍然保持優異的學業成績，高中三年始終名列前茅，今年經由繁星計畫入學管道，錄取國立雲林科技大學工業工程與管理系。

    「我不想讓阿嬤擔心，把自己管理好，是我的責任。」柯柏誠的求學之路不僅有阿嬤的支持，更有慈濟師姐胡湘媞一路加油打氣，是他精神支柱。他說，「一人一款命」，唯有努力才有機會翻轉頹勢，青春期的苦都過去了，人要向前看，接下來他的目標就是要成為「科技人」，要讓阿嬤以他為傲。

    慈濟基金會創立的新芽獎學金，目的在幫助像柯柏誠這樣的孩子，證嚴上人曾形容，這些來自貧困家庭的學子，如同蒲公英一樣，儘管身處困境，仍然會茁壯成長。今年共有828人獲獎。

    慈濟基金會今在彰化靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有828人獲獎。 （記者張聰秋攝）

    慈濟基金會今在彰化靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有828人獲獎。 （記者張聰秋攝）

    慈濟基金會創立新芽獎學金幫助逆境求學的孩子。（記者張聰秋攝）

    慈濟基金會創立新芽獎學金幫助逆境求學的孩子。（記者張聰秋攝）

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