日本交通公司一畑集團拜會台鐵，推雙方票券交流計畫。（圖由台鐵公司提供）

2024/10/26 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（26日）表示，日本一畑集團常務理事錦織要先生率一畑電車及巴士等多位高層人士在昨天拜會台鐵公司。台鐵公司由董事長杜微及副總經理黃振照等人接待，雙方並就繼續推動鐵道經營及旅遊等方面的合作交換意見。

錦織常務理事此行是參加10月24日到27日的台北=日本出雲直飛包機行程，希藉由台日航班的便捷化，深化展開兩地鐵道企業間的合作事項。一畑集團與台鐵公司的合作歷程雙方2019年4月16日在台北車站締結友好協定，一畑電車也積極參加台鐵公司舉辦的便當節及鐵路節等系列活動，共同推動鐵道旅遊發展。

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台鐵公司表示，這次拜會中，一畑集團表達了希望雙方能更深化合作的意願，包括持續推動雙方票券交流計畫，為台日鐵道愛好者帶來更多旅行選擇與文化體驗。

杜董事長表示，非常感謝一畑集團的到訪，期待雙方持續深化友好關係，並不斷加強合作，共同促進台日兩地鐵道觀光發展，為兩國民衆創造豐富多元的美好未來。

日本交通公司一畑集團拜會台鐵，推雙方票券交流計畫。（圖由台鐵公司提供）

日本交通公司一畑集團拜會台鐵，推雙方票券交流計畫。（圖由台鐵公司提供）

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