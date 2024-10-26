96家「好咖齊聚」古坑創紀錄 雲林「台灣咖啡節」登場

2024台灣咖啡節今起連續兩週末在古坑綠色隧道盛大展開。（記者李文德攝）

2024/10/26 14:58

〔記者李文德／雲林報導〕2024台灣咖啡節今（26）日起連續兩週末，在古坑綠色隧道隆重登場。今年以「齊聚好咖」為主題發想，規劃城市咖啡廳，96家來自9縣市咖啡業者齊聚，推廣各地不一樣的咖啡風情。縣府表示，歡迎全國愛好咖啡的民眾兩週末假期來品嚐「好咖」。

古坑咖啡種植始於1932年，當時日治時期企業「圖南株式會社」在荷苞、華山、華南、桂林、樟湖等地投資種植咖啡，採收後咖啡接運往斗六郡加工廠加工，後全數運回日本。但二戰後，象徵著高消費、奢侈的咖啡也漸乏人問津，1972年日本技術、資金撤出，當時政府未能持續獎勵推廣，讓咖啡產業蕭條20年，也鮮少人記得古坑為「台灣咖啡原鄉」之名。

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因應全球都會化，國際精品咖啡意識崛起，古坑2003年首次舉辦「台灣咖啡節」，打造古坑咖啡品牌，將台灣咖啡定位精品咖啡，自此連年舉辦咖啡節，迄今進入第22屆咖啡節，10月26、27日、11月1至3日在古坑綠色隧隆重登場，今開幕式雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如、立委張嘉郡等人出席。

縣府農業處長魏勝德表示，今年咖啡節定調為「齊聚好咖」，兩週末展期共有96家咖啡品牌業者參展，以「城市咖啡廳」為規劃，邀請花蓮、台東、桃園等9城市咖啡業者參與，規模比往年增加一倍，希望從在此擺設攤位，引導民眾建立「咖啡地圖」到外縣市品嘗咖啡時，也能記得參展的咖啡品牌。

會場中，古坑在地咖啡業者張宸偉以「氮氣咖啡」最為主打商品。他表示，將煮好的咖啡再打入低溫氮氣，經過靜置3天，讓惰性氣體將咖啡中蛋白質釋放出來，便能產生特殊的奶香或果香，喝起來更有層次感。

林慧如表示，古坑咖啡種植面積70公頃左右，且種植成本高，有別進口咖啡便宜，本地多年來採取精品路線有成，加上古坑咖啡在國際市場佔有一席之地，更是許多愛好咖啡的民眾爭相到此採買品質最好的咖啡豆。

張麗善指出，10月雲林縣一連串活動已經締造逾200萬觀光人次，此次咖啡節更是本月系列活動的尾聲，集結了各地咖啡業者技術，歡迎全國鄉親來雲林品嚐「好咖」。

古坑咖啡業者張宸偉以「氮氣」注入咖啡中，讓咖啡有多層次口感，相當特別。（記者李文德攝）

2024台灣咖啡節今起連續兩週末在古坑綠色隧道盛大展開，96家9縣市咖啡業者齊聚擺攤。（記者李文德攝）

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