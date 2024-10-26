「台中市青年模擬聯合國」營隊登場 盧秀燕：為國家及世界貢獻力量

「台中市青年模擬聯合國」營隊今天開訓，共有來自全國50所高中，360位學生參加，希望培養成具世界觀與溝通思考能力的未來青年。（記者陳建志攝）

2024/10/26 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕「2024台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今天開訓，共吸引來自全國50所高中，360位學生參加，學生們化身各國大使，聚焦討論近來備受關注的AI人工智慧結合永續經濟等議題，台中市長盧秀燕出席開幕式時，勉勵學員在營隊中探索興趣，找到人生未來發展的方向，並為國家和世界貢獻一己之力。

盧秀燕表示，這是她任內開辦很重要的青年營隊，希望青年孩子可以關心、了解國際事務，活動對象是全國的高中生，並不限台中市的學生才可參加，不但經費由台中市府提供全程免費，且邀請的師資都是一時之選，今年除有辦學績優的東海大學承辦，並邀請到朱玉鳳大使和媒體副總經理詹怡宜，講授國際知識及國際禮儀，希望學生了解全球情勢，汲取國際新知，為國家及世界發展貢獻自己的力量。

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盧秀燕在致詞時表示，高中是升學最辛苦的階段，同學可以承受課業壓力並積極參加營隊，兼具勇氣、認真及行動力，人生可說成功一半，鼓勵學員互相保持聯繫，也許會找到攜手同行、互相勉勵的好夥伴。

東海大學副校長劉正表示，此次參與學員除台中市，還有來自北、中、南、東10個縣市的360位高中生參加，參與的同學都相當優秀，因東海大學有來自50多個國家的國際學生，這次由他們扮演大手牽小手的國際觀察員角色，東海政治系教授張峻豪、國際處國際長廖敏旬等人指導學員，針對全球環境與國家政策與國際視野提供建議，培養學生深度瞭解議題本質。

擔任講師的TVBS副總詹怡宜則表示，此次營隊是一個培養開闊視野與溝通能力的好機會，學生可以化身國際大使，學習提高自己的思維格局，培養具備理解全球事務與跨文化交流的能力及素養，而這些都是成為國際公民的核心元素。

「台中市青年模擬聯合國」營隊今天開訓，台中市長盧秀燕勉勵學員在營隊中探索興趣，找到人生未來發展的方向，並為國家和世界貢獻一己之力。（記者陳建志攝）

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