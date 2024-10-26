台南某家蝦仁飯遭爆疑似有「小強」 衛生局派員稽查

南市某家蝦仁飯遭網友質疑食物內有蟑螂，南市衛生局前往稽查了解。（南市衛生局提供）

2024/10/26 13:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市某家蝦仁飯遭網友在網路留負評，質疑食物內有「蟑螂」，南市衛生局昨天立即前往稽查，初步未發現有蟑螂出沒痕跡，環境也尚稱清潔，但業者未出具從業人員健康檢查等，已責令業者限期改正。

南市衛生局表示，現場未發現病媒出沒痕跡，該商家出具委託除蟲公司約一年一次的除蟲相關單據，經抽查現場的餐食尚無異狀，地板、天花板及調理檯面保持清潔、食材離地放置、備用食材有包覆保存，冰箱冷藏食品溫度符合規定。

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不過衛生局現場查核，業者未能出具食品從業人員健康檢查，不符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正，倘若複查不合格，依法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強病媒防治，阻隔病媒入侵，出餐間再次檢視有無異物等，有助於確保所供應食品之衛生安全。同時提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。

違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

據了解，有網友在這家老字號蝦仁飯的網路評論區留負評還附上照片，指稱東西好吃，但吃到一半竟然有小強，讓他食慾瞬間全沒了。店家則懷疑是油蔥酥與肉燥煮爛散開，看起來很像是蟑螂，希望顧客能聯繫釐清。

南市衛生局人員稽查店家環境尚稱清潔。（南市衛生局提供）

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