台灣來幫忙！台師大首度赴馬國 輸出媒體素養教育

台灣師範大學「媒體素養教育基地」，近日赴馬來西亞多所獨立中學與大學，分享媒體素養推動經驗。圖為與馬來西亞培風中學學生合影。（圖由台師大提供）

2024/10/26 12:34

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣來幫忙！國立台灣師範大學成立「媒體素養教育基地」4年後，近日赴馬來西亞多所獨立中學與大學，分享媒體素養推動經驗，明年台師大將協助「馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）」，辦理高中生媒體素養教育營隊，從台灣輸出推動媒體素養教育的經驗。

台師大媒體素養基地行政專員林惠惠表示，馬來西亞發生網紅亂象、網路霸凌、社群散佈自殺影片等問題，學校和家長擔憂學生模仿，近幾年也發現網路流傳錯誤假訊息，使馬國社會意識到媒體素養教育的重要性，馬國中學已把媒體素養列為正式課程。台師大媒體素養基地共赴吉隆坡、檳城、麻六甲、巴生等4個城市，與5所華語教育機構進行交流，也和主管機關共商開設線上或實體媒體素養課程的可能性。

請繼續往下閱讀...

台師大特聘教授陳炳宏則表示，即使我國108課綱上路5年，師資培育系統仍多缺乏媒體素養教育課程，馬來西亞也如此，除分享台灣媒體發展概況外，也說明台灣素養教育的推動經驗，台馬未來可以有更多的合作。

董總學生事務部主任顏彣澔表示，董總長期關注品德教育，已開始媒體素養線上課程，希望借助台師大多年推動媒體素養教育經驗，未來可進一步合作如專業教師之培訓、舉辦馬國學生的媒體素養營。

新紀元大學學院大二學生黃旨慈認為，馬國與台灣雖網路亂象很雷同，台師大從選舉開票、以政治角度去解釋媒體，再藉由桌遊以圖片判讀新聞資訊，進一步討論新聞真偽性，體驗到學習媒體素養很有趣。

位於馬六甲的培風中學校長黃雪萊分享，學校數位教學組是為導入數位工具，學生雖可快速掌握科技能力，卻缺乏在網路世界中的判斷能力，媒體素養教導學生了解網路負面影響。

台師大媒體素養基地自主開發桌遊，引導馬國學生用圖片判別新聞資訊。（圖由台師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法