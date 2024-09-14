中市中秋食安稽查 壹柒玖手作烘焙被罰3萬元

台中市食安處進行中秋節相關食安稽查專案。（食安處提供）

2024/09/14 21:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋節將至，台中市食品藥物安全處公布中秋節相關食安稽查專案結果，抽驗食材（品）、查核標示，位於大里區的壹柒玖手作烘焙，未依規定投保產品責任險，已依法裁處3萬元罰鍰，其餘全部符合規定。

食安處表示，此次進行「月餅及其餡料食品製造業」、「燒烤餐飲業」與「中秋應景食品販售業」等三大稽查專案，專案查核13家月餅與餡料製造業者與15家燒烤業者，同步抽驗月餅與配料12件、肉品與即食餐點14件，查核食材食品等標示54件，常見環境衛生缺失有設備及器具未保持清潔、未出示體檢報告與食材未離地等項，已複查合格。

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另也查核食品業者登錄、產品責任保險等，有一家不合格，壹柒玖手作烘焙，未依規定投保產品責任險，已違反食安法裁處3萬元罰鍰，食安處說明，為保障消費者權益，經中央主管機關公告類別及規模的食品業者應投保產品責任保險，如未依規定投保，即違反食品安全衛生管理法第13條規定，可依食安法第47條處3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

食安處指出，另也針對市面上生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等62家抽驗市售中秋應景食材，包括蛋黃3件、月餅與配料17件、肉品33件、烤肉醬39件、海鮮16件及米血（腸）47件，分別檢驗防腐劑、重金屬、乙型受體素、蘇丹色素與甜味劑並查核食材食品等標示50件，結果皆合格。

食安處提醒，選購中秋食品可留意四大重點，包含一、仔細查看包裝上的標示，確保有清楚的生產日期、保存期限、成分表和製造商資訊，避免購買標示不清或無標示的產品；二、優先選擇信譽可靠的優良商家；三、留意保存日期及條件，特別是含有蛋黃、肉類等餡料的月餅，購買後應按保存建議存放，並儘快食用完畢；四、選購時注意月餅的外觀和氣味，避免購買過期、變質或包裝破損的產品。最新稽查結果可至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」（ https://gov.tw/eyJ ）查詢，或洽詢食安處04-22220655。

台中市食安處進行中秋節相關食安稽查專案。（食安處提供）

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