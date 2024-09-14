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金門心理健康月開跑 衛生局長：心理諮詢記得「依舊愛我1925」專線

金門縣衛生局長蔡建鑫說，若有任何心理健康問題，可利用衛生福利部「1925（依舊愛我）」24小時專線尋求協助。 （記者吳正庭攝）

金門縣衛生局長蔡建鑫說，若有任何心理健康問題，可利用衛生福利部「1925（依舊愛我）」24小時專線尋求協助。 （記者吳正庭攝）

2024/09/14 20:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天舉行「閃耀『金』心、照亮心『門』」心理健康月活動開跑儀式暨「聯合宣導嘉年華」活動，副縣長李文良說，如有需要尋求心理諮商，千萬不要有忌諱，其實已有許多資源可以運用；而除了自覺，也要留意身邊的人，共同建立綿密的防護網。

縣衛生局說，為響應每年9月10日「世界自殺防治日」、10月10日「世界心理健康日」，衛生局辦理心理健康月活動開跑儀式，由副縣長李文良與縣衛生局長蔡建鑫共同宣誓守護金門縣民的心理健康，也期盼藉由活動的舉行，提高全體縣民對於心理健康的關注度，促進縣民身心靈健康，努力打造一個支持心理健康的社會環境。

有趣的是，當司儀探詢在座「感覺壓力很大的人請舉手」，李文良和蔡建鑫不約而同的把手舉的高高的。

李文良說，金門隨著遷入人口及老化問題比例逐年增高，心理健康益形重要，若有感情、人際關係、生活、學業及課業等壓力，甚至可能引發自殺想法時，應該主動尋求協助。

蔡建鑫說，他自己就曾接獲來自機場類似的求助申告，後來在警方人員協助下，才將可能衍生的暴力行為化解。他也說明，若有任何心理健康問題，可利用衛生福利部「1925（依舊愛我）」24小時專線尋求協助，或於上班時間打給金門縣社區心理衛生中心傾聽專線（082）337885進行線上諮詢。

金門縣衛生局舉辦心理健康月開跑活動，現場安排的紓壓放鬆區，獲得不少好評。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局舉辦心理健康月開跑活動，現場安排的紓壓放鬆區，獲得不少好評。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局辦理心理健康月活動開跑儀式，警方設攤呼籲婦幼安全。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局辦理心理健康月活動開跑儀式，警方設攤呼籲婦幼安全。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良（中）參觀心理健康月活動現場攤位，發現有文創作品時，自掏腰包給業者鼓勵。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良（中）參觀心理健康月活動現場攤位，發現有文創作品時，自掏腰包給業者鼓勵。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局舉行「閃耀『金』心、照亮心『門』」心理健康月活動開跑儀式暨「聯合宣導嘉年華」活動，副縣長李文良（右三）、縣衛生局長蔡建鑫（左三）等人共同拉開序幕。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局舉行「閃耀『金』心、照亮心『門』」心理健康月活動開跑儀式暨「聯合宣導嘉年華」活動，副縣長李文良（右三）、縣衛生局長蔡建鑫（左三）等人共同拉開序幕。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局刑警隊、少年隊、交通隊也邀副縣長李文良（右五）加入金門心理健康月開跑的行列。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局刑警隊、少年隊、交通隊也邀副縣長李文良（右五）加入金門心理健康月開跑的行列。（記者吳正庭攝）

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