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    中秋送禮小心踩雷！彰化稽查628件禮盒 4件過度包裝違規

    中秋節是傳統團圓節日，親友相聚互送禮品是重要習俗。示意圖，非指過度包裝的禮盒。（記者張聰秋攝）

    中秋節是傳統團圓節日，親友相聚互送禮品是重要習俗。示意圖，非指過度包裝的禮盒。（記者張聰秋攝）

    2024/09/14 19:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局今年陸續在春節、端午節、中秋節等重大節慶，共稽查628件禮盒包裝，其中4件禮盒過度包裝違規，分別被依「資源回收再利用法」裁處3萬至15萬元不等罰鍰，並全數要求業者下架產品。

    環保局呼籲民眾在挑選中秋禮品時，掌握1多3少的原則，優先採購產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷油墨少的禮盒，讓對方感受禮輕情意重的心意，落實環保觀念。

    環保局表示，中秋節為傳統闔家歡聚的重要節慶，親朋好友齊聚及相互送禮品成為佳節不可或缺的一環，但隨之而來的是活動所產生的大量廢棄物，統計近3年來中秋節期間的垃圾量發現，中秋節當月垃圾量平均6%增量，換算垃圾量高達1400公噸。

    單月量增這麼多，突顯出月餅盒、塑膠包裝、烤肉工具等應景物品在中秋節期間使用量激增，環保局呼籲鄉親落實分類，民眾如有回收分類疑慮，請參考彰化縣資源回收及廚餘細分類項目指引。

    今年7月1日彰化縣強制垃圾分類至今兩個多月了，中間還遇到強颱「凱米」颱風嚴種水災災情，但統計實施以來，彰化縣垃圾量減少20%，約減少9200公噸垃圾，成效顯著。

    送禮是門大學問，紙盒包裝也要兼顧環保，才跟得上時代的變遷。（記者張聰秋攝）

    送禮是門大學問，紙盒包裝也要兼顧環保，才跟得上時代的變遷。（記者張聰秋攝）

    彰化縣環保局統計近3年中秋節期間垃圾量發現，中秋節當月垃圾量平均增量6%，換算垃圾量約1400公噸，很嚇人。（記者張聰秋攝）

    彰化縣環保局統計近3年中秋節期間垃圾量發現，中秋節當月垃圾量平均增量6%，換算垃圾量約1400公噸，很嚇人。（記者張聰秋攝）

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