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峨眉最大開發案將帶進3倍人口 地方憂污染和交通衝擊

因應峨眉鄉規模最大的住商開發案，一群返鄉青年自辦客語說明會，向村民講述開發案內容及影響，同時號召溪流守護志工。（記者廖雪茹攝）

因應峨眉鄉規模最大的住商開發案，一群返鄉青年自辦客語說明會，向村民講述開發案內容及影響，同時號召溪流守護志工。（記者廖雪茹攝）

2024/09/14 16:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉與寶山鄉交界的原鴻福高爾夫球場遭法拍後，面積約70公頃的開發案如火如荼進行中，下游中盛村村民憂心忡忡，預估此案將吸引相當於全峨眉鄉總人口的3倍進入，除了會產生污水排放等民生問題，也質疑業者疑規避開發面積達30公頃須送中央環評的規定，並擔心未來會不會「掛羊頭賣狗肉」？

開發業者之一的盤基建設副總廖伯樺說，此案已展開4期開發，其中1期養生園區（26.6公頃，水保中）、2期產業園區（20.7公頃，整地中）已核准動工，3期智慧園區（近19公頃）正在環評程序，4期旅館（6.4公頃）規劃中。總面積約70公頃，每期都低密度開發保留大片綠地。其中，1期實際住宅區約8公頃，規劃420戶；產業和智慧園區都是軟體研發沒有生產製造的廠房。

中盛村長姜瑞蓉說，開發基地位在中盛村，一開始業者卻在寶山辦公聽會，在她主動要求下，業者甫於7月在中盛村辦，但不是說客語且專有名詞多，老人家多聽不懂。她和在地青年組織起來、設法找資料和資源，守護村民知的權利，「我不反對開發，但絕對拒絶污染！」

因應峨眉鄉規模最大的住商開發案，一群返鄉青年今天（14日）自辦客語說明會，向村民講述開發案內容及影響，同時號召溪流守護志工。鄉民代表會主席溫修汝、湖光村長林春綺等人都到場了解。

青年代表鍾偉賢簡報，開發案位於中盛村野溪源頭，是峨眉最珍貴的乾淨溪流，也是灌溉水源；但開發污水預計排入野溪，恐影響灌溉及生態環境，已廣邀專家學者進行生態環境調查，並安排走溪活動。此外，開發面積相當於40個村落，也將衍生交通、垃圾處理等問題，對峨眉溪沿線聚落都會帶來影響。

村民發言，此案有兩期產業園區開發，應要求業者配合在地定期水質檢測，新竹縣政府在審查作業上更應嚴加把關。青農蕭均祐說，自家橘子園引水灌溉，這段時間觀察到雨後溪水受到泥水污染。

對於村民的疑慮，廖伯樺說，開發後發現土質軟弱的沙泥，與原本地質鑽探有落差，導致泥水流入野溪，已緊急設置臨時沉沙池，近期將置入9米鋼版樁，後續將規劃大型永久沉沙池。未來每一期都會有獨立的污水處理廠，污水處理並經沉沙池之後才排放。另外，園區已新闢一條15米寬的聯外道路接竹83線。

青年代表鍾偉賢簡報，開發案位於中盛村峨眉溪的源頭野溪，但開發污水預計排入野溪，恐影響灌溉及生態環境，也將衍生交通、垃圾處理等問題。（記者廖雪茹攝）

青年代表鍾偉賢簡報，開發案位於中盛村峨眉溪的源頭野溪，但開發污水預計排入野溪，恐影響灌溉及生態環境，也將衍生交通、垃圾處理等問題。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉鄉面積約70公頃的開發案如火如荼進行中，讓住在下游的中盛村村民憂心忡忡，尤其是兩期產業及智慧園區的開發案。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉鄉面積約70公頃的開發案如火如荼進行中，讓住在下游的中盛村村民憂心忡忡，尤其是兩期產業及智慧園區的開發案。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉鄉與寶山鄉交界的原鴻福球場遭法拍後，正進行面積約70公頃的大型開發案。（峨眉青年李嶽提供）

新竹縣峨眉鄉與寶山鄉交界的原鴻福球場遭法拍後，正進行面積約70公頃的大型開發案。（峨眉青年李嶽提供）

雨後峨眉溪及上游野溪受到泥水污染。（峨眉青年李嶽提供）

雨後峨眉溪及上游野溪受到泥水污染。（峨眉青年李嶽提供）

峨眉鄉青年廣邀專家學者一同進行峨眉溪生態環境調查，安排走溪活動，帶領村民一同認識野溪。（峨眉青年李嶽提供）

峨眉鄉青年廣邀專家學者一同進行峨眉溪生態環境調查，安排走溪活動，帶領村民一同認識野溪。（峨眉青年李嶽提供）

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