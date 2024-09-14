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    馬公鎖港北極殿黃金龜王 提早中秋節前返鄉迎回廟中供奉

    馬公鎖港270兩黃金龜王，提前在中秋節前夕返回故鄉。（記者劉禹慶攝）

    馬公鎖港270兩黃金龜王，提前在中秋節前夕返回故鄉。（記者劉禹慶攝）

    2024/09/14 16:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西乞龜系列慶典，最具「看頭」的黃金龜王，馬公鎖港北極殿270兩黃金龜王，今年由來自台南的練弘穎以5聖杯勝出，提前在中秋節前夕「歸還」廟方，今（14）日大陣仗400餘人，浩浩蕩蕩搭船返回澎湖，並由縣長陳光復點燃起馬砲，在神轎車隊護送下返回北極殿。

    名列全國4大元宵活動之一的澎湖西乞龜，近年來活動更趨於多元化，由早期肪片龜，一直延伸至各種特色龜，其中最具「看頭」的就是黃金龜，起源也是山水上帝廟，隨後鄰近鎖港北極殿竄起，與山水上帝廟形成黃金龜王之爭，隨著龜體越來越大，價值也隨著水漲船高，現以山水上帝廟425兩金靈龜稱霸。

    馬公鎖港北極殿270兩黃金龜王，今年由來自台南新營、經營能源公司的練弘穎，首日擲出5聖杯，一路領先至活動結束，由廟方宣布練弘穎成為得主，練表示將加心願至少10兩以上歸還，因練非本地人，依照規定必須提出等值房產或定存單，練弘穎表示，將提供2000多萬元定存單擔保。

    由於元宵節是冬季東北季風起，海上風浪較大，因此練決定提前在中秋節前夕，東北季風尚未開始之際，提前將黃金龜王送回故鄉澎湖。

    北極殿主委許進勇表示，得主除歸還金龜王外，並加心願10兩，同時負擔廟方保管的後續費用，而廟方為了迎接金龜王返鄉，也在紫微宮席開百桌，宴請護送隊伍及犒賞車隊工作人員。

    澎湖縣長陳光復點燃起馬砲，護送黃金龜王重回北極殿。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復點燃起馬砲，護送黃金龜王重回北極殿。（記者劉禹慶攝）

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