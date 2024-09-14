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澎湖新世代環境教育全校式環境教育夥伴學校 發表成果暨頒獎

澎湖縣縣長陳光復、教育處長林長安等人頒獎給全校式環境教育績優學校。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣縣長陳光復、教育處長林長安等人頒獎給全校式環境教育績優學校。（記者劉禹慶攝）

2024/09/14 16:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為符合教育部2020年「新世代環境教育發展」學習理念，期許縣內學校於奠基環境教育推動基礎上，朝向以全校式治理進行革新和轉型，包括「學校領導與治理」、「校園環境及資源管理」、「課程發展與教學」、「與社區共學」 4大面向系統性重整，今（14）日舉行成果發表會及頒獎典禮。

全校式環境教育由澎湖縣環境教育輔導小組、興仁國小承辦，協辦學校包括中屯國小、大池國小、將軍國小、馬公國小、石泉國小；白沙國中、湖西國中、鎮海國中、風櫃國小、湖西國小、雙湖國小、龍門國小、文澳國小、合橫實驗國小；與人環境股份有限公司、慈濟慈善基金會澎湖分會。

「新世代環境教育發展（NEED）」學習理念藉由學校規劃以及聯合國全球環境永續發展目標相關議題對應各校環境教育課程，深化教學，提升學生永續環境素養；發展在地化永續環境教育教學模式，由學校生將永續概念帶入家庭、社區，讓學生扮演觸發校園及周邊社區朝向永續發展目標轉化的角色；深化學校永續發展課程與教學夥伴關係，整合課程與教學資源，並分享經驗，累積NEED能量，提升教師教育熱情。

澎湖縣長陳光復到場主持頒獎典禮，頒獎給各績優學校之外，同時在澎湖多功能體育館，舉行闖關遊戲，透過寓教於樂方式，深植環保觀念。

闖關遊戲寓教於樂深植環保觀念。（記者劉禹慶攝）

闖關遊戲寓教於樂深植環保觀念。（記者劉禹慶攝）

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