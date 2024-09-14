台南首辦濱海韶光季 熱氣球繫留俯瞰將軍漁港、下午還有音樂會

台南市2024濱海韶光季，今天（14日）清晨5點半在將軍漁港引進2顆熱氣球，讓遊客體驗升空繫留俯瞰濱海美景。（記者楊金城攝）

2024/09/14 15:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市觀光旅遊局首度舉辦2024濱海韶光季，今天（14日）清晨5點半在將軍漁港引進2顆熱氣球，讓遊客體驗升空繫留俯瞰濱海美景，第一批19位遊客幸運搭上，驚豔開心；下午3點半也有夕陽不插電音樂會、熱氣球光雕音樂會接續登場。

台南市長黃偉哲一早驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。不少家長帶小朋友來搭熱氣球，小朋友搭完後興奮地說：「好刺激」，家長說「有點晃，但很值得」；因海邊風大又下大雨，熱氣球無法升空，後來讓遊客退票。

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黃偉哲表示，2024濱海韶光季是首度辦理的活動，並首次在台南西濱引入熱氣球繫留體驗，今天清晨4點半開放售票前即有民眾排隊等候，每日限乘80人，早早被搶購一空，但因位處海陸交界，氣流複雜，需要等待合適時間，感謝民眾的熱情支持與工作人員的努力。

搭熱氣球升空體驗價1人500元，最後有19位遊客幸運搭乘熱氣球冉冉升空，俯瞰將軍漁港周邊的海港風情。但風勢太大，清晨7點宣布停飛，辦理遊客退票，為不讓遊客失望，一旁施放熱氣球噴火，感受熱氣球「溫度」。

南市觀光旅遊局局長林國華表示，下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會、熱氣球光雕音樂會，讓遊客一邊品嘗美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。

台南濱海韶光季14、15日在將軍漁港登場，以活動帶動台南濱海觀光，有光雕音樂會濱海小旅行、韶光市集、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅及濱海集章巡禮，更引進2顆熱氣球提供繫留體驗，明天一早還有一場熱氣球繫留體驗，現場購票。

台南將軍漁港首度引進2顆熱氣球，讓遊客體驗升空繫留俯瞰濱海美景。（記者楊金城攝）

台南將軍漁港首度引進2顆熱氣球，讓遊客體驗升空繫留俯瞰濱海美景。（記者楊金城攝）

沒搭上熱氣球，民眾在施放熱氣球噴火時感受熱氣球「溫度。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲一早驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（記者楊金城攝）

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