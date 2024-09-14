文教基金會做社福？ 衛福部：人民團體自由

對於剴剴遭兒盟轉介保母被虐死一案，兒盟曾多次開記者會道歉。（資料照）

2024/09/14 14:53

〔記者林志怡／台北報導〕北市保母虐嬰案引發各界譁然，案中負責收出養轉介的兒福聯盟也因此遭暫停相關業務，並更改主管機關為衛福部。但社工團體擔憂，經手社福業務的文教基金會不在少數，卻多是教育部主管，恐難落實監督管理。對此衛福部表示，人民團體可依據自身業務與任務導向，選擇所屬主管機關，目前也沒有規定要求文教基金會不得從事社福業務。

台北市一歲男童「剴剴」（化名）經兒盟轉介、安置於保母劉彩萱姊妹家中，卻遭兩人虐待致死，各界質疑兒福聯盟管理不周，衛福部亦暫停其收出養業務，迄今尚未恢復，而在各界持續關注下，兒福聯盟主動申請變更主管機關，自教育部調整為衛福部，並更名為「財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會」，同時移除原名稱中「文教」2字。

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然而，高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南指出，部分文教基金會同樣有經手屬於社政的親子館與托嬰中心業務，在相關社福管理上，也曾多次出現爭議，未來是否應同樣更改主管機關、從教育部改為衛福部，以落實監督與管理有待討論。

郭志南也強調，這次在外界關注之下，兒福聯盟除更改主管機關外，同時移除「文教」2字，但剴剴案與這次兒福聯盟相關爭議事件對社福界影響深遠，未來應考慮是否以相同的標準檢視現有的其他「文教基金會」，甚至評估是否明定「文教基金會不能接社福業務」。

對於社工團體疑慮，社家署代理署長張美美說，基金會屬於人名團體範疇，不論是文教基金會或社福基金會，都依照「財團法人法」管理，且各基金會在成立時都會設定成立宗旨、組織章程等，以規劃未來經手業務內容或主要任務目標，隸屬於哪個政府主管機關之下，屬於人民團體的自由。

張美美也提到，隨著組織成立時間拉長、工作導向更改等，過去曾有過社福基金會經董事會討論後，申請將主管機關自衛福部調整為教育部的前例，也偶有教育部管理的基金會申請變更主管機關為衛福部，這些都是人民團體自治的範圍，可由團體自行決定，且目前並未規定文教基金會不得從事社福業務。

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