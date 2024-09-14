喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪7/24擱淺屏東大鵬灣 今進行拖離

吉娜輪船體移除脫淺作業情形。（航港局提供）

2024/09/14 13:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪在今年7月24日擱淺於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區，由於該地遊客眾多，航港局為了維護岸際安全及預防日後海洋油污染等問題，要求船舶所有人積極處置。

交通部航港局今天（14日）說明，所幸該地位處沙岸，且船體在擱淺後經過詳細評估，並無破損及漏油問題，為了在東北季風來臨前移除船體，航港局連日積極要求船東辦理船體移除工作，終於在今日凌晨5時20分由拖船配合潮汐，成功使難船脫離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。

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航港局指出，這次強颱「凱米」侵襲台灣，共計發生8起擱淺案件，「吉娜」輪上載有9名船員包括台灣籍1人、緬甸籍8人，船上有約20.5噸的輕柴油，以及12個冷凍貨櫃。為避免船體長期滯留岸際，日後海象若有變化，影響岸際人員安全的同時，也恐造成環境二度危害，因此航港局在第一時間即啟動應變機制，由局長葉協隆召開34次緊急應變會議，督促船舶所有人儘速處理。在確保船員及貨品狀態無虞後，隨即展開船體安全評估，並決定採用拖帶方式移除，也要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，在拖帶前務必隨時監控攔油索的佈設情況。

航港局表示，在歷經動員整備，包含專業人員及設備引進、水道挖掘、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，9月12日先行辦理12只貨櫃卸除作業，今天（14日）凌晨5時20分成功將「吉娜」輪拖離擱淺區，續由拖船拖帶進港檢修。

吉娜輪船體移除脫淺作業情形。（航港局提供）

吉娜輪9月14日凌晨54時20分脫淺。（航港局提供）

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