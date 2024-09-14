台中國際踩舞嘉年華9/14登場 豐原轉運中心免費停車30分還有市集

台中在國際踩舞嘉年華去年在市民廣場及草悟道踩街，國內外舞團輪番上陣踩舞，熱力演出。（記者蔡淑媛攝）

2024/09/14 13:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2024台中國際踩舞嘉年華今（14）日起連續兩日首度移師豐原區舉行，台中市交通局表示，位在豐原火車站東側的「豐原轉運中心」，結合鐵路、國道客運、市區客運、汽機車、計程車及自行車等運具，並提供免費停車30分鐘優惠，可就近運用接駁，還能逛素食小夜市、在地特色美食等餐車市集，欣賞民間團體精彩表演，歡慶踩舞嘉年華。

交通局長葉昭甫表示，台中國際踩舞嘉年華今年首次到豐原區舉行，主舞台活動區設在豐原火車站西側出口，周邊有廟東夜市、太平洋百貨公司及葫蘆墩文化中心等觀光及購物景點，交通局因應交通運輸需求，已做好準備。

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葉昭甫指出，這次台中國際踩舞嘉年華，促參OT營運廠商台灣全聚德公司於活動期間在豐原轉運中心舉辦素食小夜市、在地特色美食等餐車市集活動，並邀請民間團體表演民俗舞蹈、洞簫、中國笛、二胡、南非鼓及薩克斯風等，

台中市停車管理處指出，豐原轉運中心啟用迄今已近2年，除現有的搭車轉運及停車場功能外，期望能持續開發商機，增加人潮，停管處也提醒，2024台中國際踩舞嘉年華活動期間人潮眾多，籲請大家多多利用大眾運輸，將愛車停在豐原轉運中心，逛市集、聽音樂及舞蹈表演，再到踩舞嘉年華的主會場同歡。

這次活動，豐原轉運中心提供免費停車30分鐘優惠外，2樓也有健身中心方便民眾以50元銅板價體驗健身活動。

台中在國際踩舞嘉年華去年在市民廣場及草悟道踩街，國內外舞團輪番上陣踩舞，熱力演出。（記者蔡淑媛攝）

台中國際踩舞嘉年華移師豐原，豐原轉運中心舉辦市集逗熱鬧。（交通局提供）

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