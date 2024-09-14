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    中秋節前週末國道7處塞車「國1最多」 高公局曝下午易壅塞路段

    國3南向14公里處事故。（高公局提供）

    國3南向14公里處事故。（高公局提供）

    2024/09/14 13:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（14日）是中秋節假期的前一個週六，截至中午12時，國道全線交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

    高速公路局表示，目前國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、彰化系統至員林；國1北向楠梓至高科、永康至安定；國3南向土城至高原路段，其餘路段均能維持行車大致正常。

    高公局指出，今天上午7時30分於國3南向14公里處發生1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車追撞事故，占用3線車道，於9時42分排除，造成後方車流回堵3公里；7時53分於國1南向193.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於8時8分排除，造成後方車流回堵4公里，9時20分於國1北向87.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於9時46分排除，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

    高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

    高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。

    國1南向193.8公里處事故。（高公局提供）

    國1南向193.8公里處事故。（高公局提供）

    國1北向87.9公里處事故。（高公局提供）

    國1北向87.9公里處事故。（高公局提供）

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