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麗明營造董事長吳春山一句話 瑪喜樂方舟園區「光速開工」

吳春山（右2）一句話，讓瑪喜樂基金會的「方舟園區」動起來，今天舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

吳春山（右2）一句話，讓瑪喜樂基金會的「方舟園區」動起來，今天舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

2024/09/14 13:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕瑪喜樂基金會為了讓身心障礙者有一個完整的職涯規劃，於彰化監獄對面購地，打造「瑪喜樂方舟園區」，需要3.3億元的營造經費，從2018年開始募款，無奈募款進度牛步化，直到2個月前基金會遇到麗明營造董事長吳春山，吳答應承攬營造工程，讓方舟園區計畫「光速推動」，今天進行動土典禮和感恩禮拜。

吳春山在典禮致詞時表示，麗明營造目前在彰化縣各地都有許多工程在進行，2個月前他在田中鎮，一名好朋友要介紹「好康的工程」給他，原來這是「瑪喜樂方舟園區」。

他說，自己是員林人，過去跟喜樂保育院的淵源不深，但這個工程落到他面前，且募款進度「慘不忍睹」，再募下去不知何年何月才能開工，他覺得這是自己的使命也是責任，於是他把設計圖看過一遍，決定承攬下來，「不管有多少錢，先做再說」，將來募款若不足，先欠著也無所謂。

瑪喜樂社會福利基金會董事長莊孝盛牧師說，這是上帝的恩典，方舟園區的募款一波三折，2個月前他從未想過可以在今天動工，吳董事長一句話，讓夢想和希望動了起來，他想到喜樂阿嬤當年臨終時告訴大家，要讓台灣這片土地沒飯吃人不用挨餓、沒衣服穿的人不用受凍、沒厝住的人不用露宿街頭，讓人有尊嚴的活下去。

基金會執行長林玉嫦感謝捐款支助「方舟園區」計畫的每一個人，她引用美國金恩博士的「我有一個夢」，希望有一天黑人的孩子將能與白人的孩子攜手並進，她們會善用每一筆捐款，讓身障者自食其力，讓健全者高度接納身障者，希望這個社會能強者公正、弱者安全。

瑪喜樂基金會的「方舟園區」舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

瑪喜樂基金會的「方舟園區」舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

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