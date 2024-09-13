全國最便宜學餐！3餐65元搞定 慈大校友驚呼「竟然10年沒漲」

慈濟大學學餐是素食，不是每個人都吃的慣。（慈濟大學提供）

2024/09/13 18:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立慈濟科大的學餐原本是早餐33元、午晚餐43元，今年與慈濟大學合併後，價錢比照慈大，早餐15元、午晚餐25元，等於一天只要65元，是全國大專院校最便宜學餐，雖然是全素食，仍比外面素食自助餐便宜，學長姐看了都嘆息「有10年沒調了吧，真是感人」！

全國各大學本月9日開學，花蓮地區物價偏高，三餐都外食、一天飯錢約200至300元，一個月餐費就要6千元到9千元，如果家長給的生活費又不到萬元，等於得靠打工支撐；然而現在大學學餐多是外面廠商進駐，沒比市售便宜多少，比如同為花蓮的國立東華大學，校內素套餐100元、新宿舍自助餐不夾主菜可以不到70元，被抱怨「餐點普普，價錢跟台北差不多」。

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花蓮慈濟科技大學、慈濟大學今年9月合併，併校後教職員生共7千人，慈大校本部、慈大人文社會學院改稱中央校區、介仁校區，慈濟科大改稱建國校區。由於是慈濟教育志業體系，學餐只供素食，想吃肉類得去校外購買，但也因為是慈濟，素學餐價錢超便宜。 在併校前，3個校區的學餐價錢都不一樣，介仁校區（原慈大人社院）早餐35元、午晚餐都是45元；建國校區（慈科大）早餐33元、中餐晚餐43元；合校開學後，3個校區全部比照慈濟大學校本部的中央校區，統一訂價，早餐15元、午晚餐25元，三餐都吃學餐只要65元。

學生說，學餐是全素食，不是人人都能接受，他的同學有人一學期吃學餐次數，五個手指都數得出來，也有人刻意吃學餐省錢，或有聽過是在學餐餐廳包便當、再去校外自助餐買個豬雞肉類，價錢可不到百元，如果生活費花太兇不夠，「月底時學餐真的是救星」！

慈濟大學學餐餐廳吃飯不用付現金，而是刷識別證或學生證，證件有儲值功能。學生說，以15元早餐來說，飲料有豆漿米漿紅茶等可以自由選擇，但一次只能裝500c.c.，且只限內用，另外素包子、蛋餅、煎餃、麵包、饅頭都有；25元午晚餐自助餐，較貴的菜色會規定限量夾取，比如素雞腿每人限拿1支，他說，下禮拜中秋節，今天吃學餐還意外多送一顆月餅，覺得還不錯。

慈濟大學表示，每一年學校補貼學餐超過7百萬元，合校後統一調整學餐價格，便宜的價格也是希望鼓勵吃素食，至於過去曾被學生批評的學餐油膩，餐廳也都改善，目前介仁及建國校區平均每天每餐約300人用餐。

學校教職員私下說，學餐很便宜，不過如果是帶校外訪客朋友進去吃，一餐就要50元了，他估計25元一餐的學餐，學校補貼的成本應超過三分之二，講起來也是很佛心了。

今天中午慈濟大學學餐，青菜豆腐隨便吃，素雞腿限量一人一支，秋節前夕加送月餅一個。（學生提供）

慈濟大學學餐價格很佛，早餐15元、中餐晚餐25元。（慈濟大學提供）

慈濟大學三個校區學餐這學期統一訂價，部分校區學餐因此更便宜了。（慈濟大學提供）

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