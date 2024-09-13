基隆市民體育活動中心整新啟用！年底前試營運全免費

斥資8000萬元打造的基隆市民體育活動中心，今天終於啟用。（記者俞肇福攝）

2024/09/13 19:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕在喜愛打網球的市民期盼聲中，基隆市民體育活動中心今天（13日）終於啟用，過去因為建物老舊、鋼筋裸露，前基隆市長林右昌主政時爭取中央補助與公車處自籌1500萬元，合計8000萬元，進行建物耐震補強、改善網球場鋪面、看台及周邊環境。

曾經是網球職業選手的民進黨基隆市議員陳宜說，網球活動中心使用管理規定辦法到底有無訂定？基隆市政府也不說清楚，讓市民毫無所悉。民進黨基隆市議員鄭文婷批評說，這樣重要的啟用典禮，不知道市長公開行程為甚麼沒有公開？

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鄭文婷指出，服務處早在上週就陸續接到民眾陳情，過去市民體育活動中心對於65歲以上長者都是給予部分時段免費，希望新的市民體育活動中心也有相同的優惠。

鄭文婷質疑說，新的市民體育活動中心不只必須支付場地費每小時600元，也要支付照明費一小時60元，為何換市長就漲價。

鄭文婷呼籲，市府應研議針對65歲以上長者給予早晨6至8點部分時段免費使用，而且因為該時段並不會排擠到其他尖峰時間使用者的權益。

針對新啟用的市民體育活動中心相關問題，基隆市體育場場長林柏樹指出，完工後的市民體育活動中心有3面網球場，即日起到今年底為試營運；想到基隆市民體育活動中心打網球的民眾，必須3天前上基隆市立體育場官網搜尋登記，2023年9月修正核定完畢的基隆市民體育活動中心管理辦法，詳載相關使用規定及付費辦法。

林柏樹說，感謝鄭文婷議員建議，依照老人福利法規定，65歲以上長者打球半價，因為現階段到年底試營運免費，明年正式營運前，將會廣納各界意見參考討論。

基隆市長謝國樑對於新落成的市民體育活動中心的功能性與舒適度極為讚賞；他強調，運動場域應全齡友善不受限，而基隆天氣屬多雨潮濕，終於能有完善的第二座室內網球場！未來則可培育更多優秀網球選手，且提供熱愛網球運動的民眾有更舒適且優質的室內運動場地，打造基隆成為最友善的運動城市。

斥資8000萬元打造的基隆市民體育活動中心啟用，基隆市長謝國樑（左3）與議員、市民合影。（圖為基隆市政府提供）

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