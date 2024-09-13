家有顏損兒！她為愛勇敢陪女兒走過煎熬 傷友Selina相挺揪愛心

藝人任家萱（中）呼籲社會大眾，一起關愛顏面損傷的孩子，共同營造愛與溫暖給下一代。（記者吳柏軒攝）

2024/09/13 16:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕有些孩子因天生基因、疾病導致顏損，還在襁褓就要忍受無數手術痛楚，長大更恐須面對外界歧視眼光，家長也經歷痛心與無數淚水，但仍堅強挺過，向外界科普罕病降低誤解。陽光基金會也陪伴走過復健路，而同是傷友、去年甫當新手媽媽的藝人任家萱Selina愛心大噴發，呼籲外界營造更多的愛、善良與溫暖給下一代。

陽光基金會今天（13日）舉辦募款活動，邀請任家萱、愛心企業共同力挺「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」計畫，基金會執行長舒靜嫻說，燒傷及出生患有顏面血管瘤的孩子，成長須歷經長期手術，也常因外觀遭受異樣眼光，陽光每年陪伴400個燒傷顏損兒家庭走過艱辛復健路，盼社會大眾也成為這些家庭的支持力量。

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任家萱出席代言陽光捐款活動，她說，本身也是傷友，當時受傷父親曾說「父母對孩子的愛是到死為止」，如今生娃才知這句話的重量跟真實，參與公益廣告拍攝時，聽聞陽光孩子及媽媽們的經歷，相當不捨與揪心，難以想像小小孩子們如何忍受燒傷與復健的痛，且爸媽的心更痛，呼籲大眾一起關懷，努力營造充滿愛跟溫暖的環境，陪伴其身心重建、迎向陽光。

年僅4歲的悠悠出生時確診葡萄酒色斑，半邊臉紅色印記，且恐血管增生腫大影響發展，滿3個月就開始雷射治療，悠悠媽媽今天也分享心路歷程說，自己不會再哭，要陪伴女兒走過煎熬，開始透過社群罕病科普，身邊親友認識，就不會見面就問，「一句『她臉上怎麼了？』都是剝開媽媽的痛！」也希望自身經驗能幫助其他家庭。

10歲小歆則是罹患多囊性淋巴囊腫合併血管瘤，下半臉及舌頭異常腫大，臍帶未剪就緊急插管，滿月前歷經2次重大清創，往返醫院如家常便飯，至今仍留有氣切與胃造口；小歆媽媽忍著淚水說，女兒面對無禮孩子動手拉口罩、罵「嘴巴好噁心」等，但透過社工及心理師陪伴，已能正向看待、學會欣賞自己。

任家萱Selina出席陽光基金會記者會。（記者陳奕全攝）

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