滿足鐵道迷好奇心 中捷10/10開放參觀北屯機廠、1人也可報名

民眾參觀中捷北屯機廠，在主維修廠可以實地看到電聯車維修過程。（中捷公司提供）

2024/09/13 10:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前雖只有一條捷運，但很多民眾對中捷運作相當好奇，表達都想參觀台中捷運北屯機廠一窺究竟，中捷公司表示，聽到鐵道迷的心聲，特別選在10月10日開放18歲以上民眾參訪，不需揪團，個人就能報名，活動共4場次，每場限額30人，9月18日起開放網路報名，額滿為止。

中捷公司表示，捷運系統運作的奧秘，深受民眾好奇，由於維持捷運綠線運行安全的兩大重地行控中心及維修廠均位在北屯機廠，北屯機廠屬於管制區，未經申請不得進入，很多上班族的鐵道迷則反映，很想參訪北屯機廠，但依照現行規定必須請假，還得揪團10人才能申請，有些困難，希望能有機會開放假日參訪。

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中捷公司表示，因此在10月10日特別舉辦「中捷慶雙十－北屯機廠參訪活動」來滿足鐵道迷，當天將辦理4場次，每場限額30人，僅受理個人報名，報名資格為18歲以上民眾。

「中捷慶雙十」參訪行程將在捷運松竹站集合，中捷公司表示，會讓民眾先認識車站設備、建築特色及乘車規定等，再搭乘捷運前往北屯總站，藉由乘車體驗可以加深對北屯機廠導覽解說內容的理解，接著前往有「捷運大腦」之稱的行控中心，了解行控人員如何透過各項系統掌控各列車及各車站狀況；接下來可選擇到主維修廠認識電聯車如何保養維修，或者到1:1的車體模型，透過互動設施明瞭列車各項安全設備。

中捷公司表示，過去都是受理團體報名，今年1至8月累積辦理100場、3565人次到訪，其中8成以上為高中（含）以下學校及親子團，因此被譽為「隱藏版教學熱點」。

民眾參觀中捷北屯機廠可參觀行控中心。（中捷公司提供）

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