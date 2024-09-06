成大傑出校友、宏碁集團董事長陳俊聖 獲選工研院院士

成大傑出校友陳俊聖獲選第13屆工研院院士。（成大提供）

2024/09/06 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕工業技術研究院今（6日）舉辦第13屆工業研究院院士授證典禮，副總統蕭美琴親臨授證，今年共有5位為台灣經濟與健康福祉做出重大貢獻者獲證，其中1位為成功大學交通管理科學系73級校友、宏碁集團董事長暨執行長陳俊聖。

陳俊聖曾獲成大2020年校友傑出成就獎。成大交管系畢業後赴美深造，回國後歷經 IBM、英特爾、台積電等企業歷練，於2014年接任宏碁全球總裁暨執行長。當時宏碁亟需尋找營運方向，陳俊聖切入分眾市場，在電競市場領域，以專利技術研發設計打響名號，讓宏碁站穩腳步。2017年出任宏碁董事長暨執行長，引領宏碁轉型為生活風格品牌，期望帶動台灣產業質變。

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成大表示，2019年陳俊聖接受時任總統蔡英文聘請擔任我國「亞太經濟合作企業諮詢委員會」代表，在國際事務上為台灣發聲，分享台灣科技產業、資訊安全、公衛議題及其他多元化經濟體方面的卓越成績，提升台灣國際地位。陳俊聖為鼓勵年輕人勤學向上、提升國際觀，創辦基金會獎勵台灣學生赴美深造，也嘉惠多位成大學弟妹。

宏碁近年來投入自駕車領域，在得知母校電機系莊智清教授團隊，致力於智慧駕駛技術創新研發應用，2021年特別捐贈3輛自駕電動平台車，以強化成大無人載具虛實整合系統教學實力，以及相關人才培育。

陳俊聖在典禮中致詞感謝工研院對他在資訊業的肯定，也謝謝宏碁創辦人施振榮邀他加入宏碁，更感謝施振榮、台積電前董事長張忠謀對產業的遠見、卓識與領導才能，不僅推動半導體產業蓬勃，也為科技產業領導人樹立榜樣。

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