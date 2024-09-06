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    「2024台灣設計展」主視覺公開 串聯台南千百面相

    2024台灣設計展主視覺設計。（南市文化局提供）

    2024台灣設計展主視覺設計。（南市文化局提供）

    2024/09/06 22:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台灣設計展」主題定調「是台南．當是未來」，以及主視覺串聯台南百相，主展區南市美術館2館、市定古蹟西市場，以及321巷藝術聚落等橫跨全台南的衛星展區，讓大家看見跨越時空的文化未來。

    今年台灣設計展將於10月26日至11月10日，連續16天展期，包括南市美術館2館、市定古蹟西市場等主展區，以及321巷藝術聚落、台南車站、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館等衛星展區。設計展由經濟部與南市政府合辦，亦是台灣設計展第5度到台南，恰巧在「台南400」的歷史性時刻。

    台灣設計展主視覺概念，以台南隨處可見的圓形拱門、廊道等元素，由台南在地團隊「Path & Landforms」袁文生及團隊設計，呈現出「設計」本身連接過去與未來的意象。在色彩設計上，以暖色系表現古蹟、地貌、文化深度及信仰，冷色系則為經貿、產業、綠能、科技之元素，透過色彩的重組，將這座城市的不同面向串聯起來。 動態主視覺則由「空集設計 Nulls Design」鄭凱文設計師所設計。

    台南市長黃偉哲表示，在「台南400」重要節點上，台灣設計展不僅要回看這座城市源遠流長的歷史底蘊，更希望藉由設計力的介入，看向台南逐步提升的城市美學和產業發展。因此以「是台南．當是未來」作為主題，呈現台南對自身文化的認同與包容性，同時藉由跨世代、跨領域、跨產業及跨文化的力量，呈現台南當代風華。

    南市文化局局長謝仕淵表示，台灣設計展在各方合作下，強調設計作為方法，帶領大家認識台南的百面千貌，台南除有深厚文化底蘊，它更是一座順水而生、百業閃耀的城市，邀請大家一起來參與認識台南何以「是台南．當是未來」。

    「2024台灣設計展」主展區之一，在市定古蹟西市場。（記者洪瑞琴攝）

    「2024台灣設計展」主展區之一，在市定古蹟西市場。（記者洪瑞琴攝）

    市定古蹟西市場修復後將在「2024台灣設計展」首度亮相。（記者洪瑞琴攝）

    市定古蹟西市場修復後將在「2024台灣設計展」首度亮相。（記者洪瑞琴攝）

    「2024台灣設計展」主展區南市美術館2館。（記者洪瑞琴攝）

    「2024台灣設計展」主展區南市美術館2館。（記者洪瑞琴攝）

    「2024台灣設計展」衛星展區之一在藍晒圖文創園區。 （記者洪瑞琴攝）

    「2024台灣設計展」衛星展區之一在藍晒圖文創園區。 （記者洪瑞琴攝）

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