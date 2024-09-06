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    週六大台北高溫飆36度！午後各地留意雷陣雨

    週六午後受熱力作用影響，各地有雷陣雨發展機會。（資料照）

    週六午後受熱力作用影響，各地有雷陣雨發展機會。（資料照）

    2024/09/06 21:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（7日）午後受熱力作用影響，各地有雷陣雨，中南部及北部山區最為明顯；溫度部分，大台北盆地仍有局部出現36度的高溫。

    中央氣象署預報，週六水氣偏多，南部及東半部地區整天不定時有局部陣雨，午後則受熱力作用影響，各地有雷陣雨發展，尤其中南部地區及北部山區降雨最為明顯，易有局部大雨或短延時豪雨發生，外出留意天氣變化，建議攜帶雨具備用。

    溫度方面，由於環境水氣增加，高溫略為下降，預估在32到35度左右，大台北盆地仍有局部36度左右的高溫，其他地區無雨時感受悶熱，外出請注意防曬，多補充水份。

    天氣風險公司提醒，目前在南海到菲律賓東方海面，以及琉球海域附近是一個大範圍的低壓帶，氣壓偏低、大氣較不穩定的區域延伸到台灣附近，配合偏多的水氣，台灣附近的天氣，在未來這幾天依然不是很穩定。

    紫外線方面，新竹縣、新竹市、台南市、高雄市為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週六西半部擴散條件稍差，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    溫度方面，週六環境水氣增加，高溫略為下降，預估在32到35度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週六環境水氣增加，高溫略為下降，預估在32到35度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六新竹縣、新竹市、台南市、高雄市為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六新竹縣、新竹市、台南市、高雄市為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

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