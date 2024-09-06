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    短報缺額已2校校長下台 文化大學董事會：教育部處分後再懲處

    文化大學短報缺生缺額，董事會說，待教育部處分後再對校長懲處。（資料照）

    文化大學短報缺生缺額，董事會說，待教育部處分後再對校長懲處。（資料照）

    2024/09/06 20:51

    〔記者楊綿傑／台北報導〕文化、真理、佛光、大葉等4所大學短報招生缺額引起關注，繼真理、佛光校長陸續間接或直接下台後，尚未進行懲處的文化大學董事會今天（6日）發聲明指出，肯定校長王子奇校務治理，但對短報缺額不認同，待教育部作處分後再懲處。

    4所大學在今年招生時，未如實將繁星、申請入學缺額回流至分發入學，以美化招生情況，對學生權益有損，教育部也強調將重懲。其中文化大學短報缺額93名，校方遲未說明如何懲處，引起部分師生不滿，呼籲王子奇負責、董事會應查處。

    文大董事會今發布聲明指出，王子奇校長自111年9月接任以來，無論是國內、境外招生人數的提升，擴大產學合作計畫規模、增加推廣教育終身學習收入以及在本校整體財務保持穩定等方面，都有顯著成效，可以看出王子奇校長對於校務經營與治理的投入與努力。

    而針對缺額短報，聲明指出，目前私校辦學艱困已是不爭的事實，各校無不設法提升招生率，王子奇校長參酌過去其他學校的作法與數字後，認為可以比照辦理。惟此舉確有不妥，董事會不予認同。俟教育部作成最終處分後，再由董事會針對王子奇校長未全數回流至考試分發名額之錯誤處置，決定對其懲處。

    聲明也強調，未來相關事項校方應秉持依法行政之精神，經主管機關覆核後方得辦理。

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