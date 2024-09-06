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    屏東東港東隆宮捐贈小型水箱消防車 消防局副局長代表受贈

    東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，捐贈小型水箱消防車給屏東縣消防局。（屏東縣消防局提供）

    東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，捐贈小型水箱消防車給屏東縣消防局。（屏東縣消防局提供）

    2024/09/06 20:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠今天（6日），捐贈小型水箱消防車給屏東縣消防局，由消防局副局長鄭建德代表受贈，鄭春忠表示，捐贈水箱車是受到溫王爺指示，經擲筊後獲得允杯，小型水箱車因為能在狹小巷道出入，對舊社區的救火工作幫助很大。

    屏東縣政府消防局表示，屏東縣近期火警案件頻傳，加上人口老化及部分舊社區鄰里道路較為狹小，消防局需要小型水箱消防車來協助救災，這次捐贈的車輛，貼有鑽石級反光標誌飾條，能有效提高辨識度及警示效果，隨車器材有電動式軍刀鋸及切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，會有廢氣影響作業，而使用電動式更為靈巧且故障率低，於任何現場的入室破壞作業，都能夠發揮強大效率。

    消防局強調，鄭春忠捐贈的小型水箱消防車，對消防救災效能有很大幫助，感謝其善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量，消防人員將加強訓練，熟練操作車輛所有器材，將消防車發揮最大效益，造福鄉民，保護人民安全及財產。

    東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，捐贈小型水箱消防車。（屏東縣消防局提供）

    東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，捐贈小型水箱消防車。（屏東縣消防局提供）

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