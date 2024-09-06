F1賽車飆速、燒胎、甩尾台中看得到！還可能加碼演出

F1賽車飆速、燒胎、甩尾台中看得到，將封市政路部份路段展演。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/06 18:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首次舉辦一級方程式賽車（F1）展演Red Bull賽車展演，訂9月28日在台中市的市政路封路舉行，因也是亞洲唯一場，狂吸3萬人購票觀看。台中市運動局代理局長游志祥指出，賽車展演車隊初步規劃會在市政路的惠文路到朝富路段飆速表演，另也將視天候及現場氛圍進行燒胎、甩尾秀，甚至可能加碼演出，不少賽車迷引頸期待。

為迎接這場台灣首見的F1賽車展演，台中市政府緊鑼密鼓總動員籌劃相關配套，台中市長盧秀燕今赴將封路展演的市政路段勘察28日活動當天安管等規劃。

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游志祥指出，當日展演將由現役賽車手角田裕毅在市政路的惠文路到朝富路段約1.1公里的距離，進行來回共2.2公里飆速表演，共進行3個時段飆速表演，另會視當日天候及現場氣氛在路口進行燒胎及甩尾秀，甚至可能有加碼演出。

此外，另邀世界第一日本孤輪王安倍優、九天民俗技藝團、世界知名特技車手Aras Gibieža等帶來精彩表演，壓軸則由活動大使頑童MJ116登場，演出為活動量身打造的主題曲。

游志祥指出，當天估吸包括3萬購票觀眾等人潮湧入市政路，因當天表演時段規劃在中午12點到下午2點進行，採站立觀看，觀賞區路寬3公尺，請民眾依購票區位前往觀賞；雖現場無座席，但觀賞區路寬足夠，民眾依序站定位觀看，應不致被遮擋視線，另也特別在惠文、惠中、惠來、朝富等4大路口處架設大型LED螢幕，讓民眾不漏掉每個精彩視角。

此外，展演活動雖在中午舉行，當日上午10點起開放民眾進場，近來天候悶熱，游志祥指出，因表演時間值9月底，天候應會比現在舒適，另觀賞區是原本的市政路慢車道，兩側道酪均有行道樹綠蔭可遮蔭，但因採站立觀看，請民眾自備帽子遮陽，勿撐陽傘以免影響他人觀看權益，另提醒民眾自備飲水補充水分，現場另設6處救護站也有提供有需要者飲用水，另各重要路口佈置50間流動廁所及3處哺集乳室提供使用。

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