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    苗縣12/14跑酷越野障礙賽 今年首次結合公益助弱勢

    今年跑酷越野障礙賽，由苗栗縣長鍾東錦（前左五）等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    今年跑酷越野障礙賽，由苗栗縣長鍾東錦（前左五）等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    2024/09/06 13:33

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府12 月14日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦「第四屆Miaoli Fun Young!跑酷越野障礙賽」，邀請連續3年獲得女子冠軍的「玉兔女神」游雅君擔任活動大使，比賽分12 公里菁英挑戰組和 3 公里公益體驗，今年設計了12座不同的越野障礙關卡有攀岩、氣墊等趣味挑戰；縣長鍾東錦邀請全台喜歡戶外運動的跑者報名體驗，飽覽苗栗好山好水。

    苗縣府勞工及青年處長王浩中指出，今年比賽也首度結合公益，與苗栗縣視覺障礙者福利協進會合作，參賽者每跑1公里主辦單位將捐贈10元，以支援視障朋友的生活改善及就學、就業等福利措施。每位參加的跑者可獲得價值逾1500元的贈品，包括機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊、飛牛牧場門票、完賽獎牌及美食小吃等，賽道沿途補給站亦準備能量點心為每位跑者應援。

    此次賽事報名費為 12 公里600元及3公里500 元，前八名可獲2千至1萬不等獎金。活動延續「園縣市高峰會」的決議，邀請新竹縣及新竹市青年諮詢委員組隊參加。

    縣長鍾東錦表示，活動關卡區飛牛牧場是著名的生態親子教育農場，參賽時正逢沿路賽道經過落雨松大道正紅時，有如漫步北國，浪漫好拍，通霄美景包括日治時期的神社、熱門打卡點台灣絕美落日大道、通霄心形公路等，盼透過結合親子休閒、觀光旅遊、越野挑戰的活動，讓更多民眾在挑戰過程中體驗苗栗的熱情與美好。 相關活動訊息及報名資訊請上「伊貝特」報名網。

    今年的跑酷越野障礙賽，報名參賽者有機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊等紀念品。（記者張勳騰攝）

    今年的跑酷越野障礙賽，報名參賽者有機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊等紀念品。（記者張勳騰攝）

    今年的跑酷越野障礙賽，報名參賽者有機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊等紀念品。（記者張勳騰攝）

    今年的跑酷越野障礙賽，報名參賽者有機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊等紀念品。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府青年及勞工發展處長王浩中，說明跑酷越野障礙賽事內容。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府青年及勞工發展處長王浩中，說明跑酷越野障礙賽事內容。（記者張勳騰攝）

    今年的跑酷越野障礙賽，由苗栗縣長鍾東錦（中排左六）等人共同啟動，邀請大家踴躍報名與賽。（記者張勳騰攝）

    今年的跑酷越野障礙賽，由苗栗縣長鍾東錦（中排左六）等人共同啟動，邀請大家踴躍報名與賽。（記者張勳騰攝）

    今年跑酷越野障礙賽，邀請連續三年獲得女子冠軍的「玉兔女神」游雅君擔任活動大使，分享跑步秘訣。（記者張勳騰攝）

    今年跑酷越野障礙賽，邀請連續三年獲得女子冠軍的「玉兔女神」游雅君擔任活動大使，分享跑步秘訣。（記者張勳騰攝）

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