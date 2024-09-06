國慶假期台鐵9/11開始訂票 全線加開56班次

今年國慶假期台鐵公司加開列車班次。（台鐵公司提供）

2024/09/06 12:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（6日）宣布，因應今年國慶假期疏運旅客需要，自10月9日（週三）起到10月14日（週一）共6天，全線加開各級列車共計56班，以EMU3000型自強號列車最多，9月11日（週三）0時起開放購票。

台鐵公司公布加開列車包括台北—台東EMU3000型自強號列車8班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車2班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號4班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。

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另為加強疏運旅客，10月9日至10月14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

國慶假期車票自9月11日（週三）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即時起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

今年國慶假期台鐵公司加開列車班次。（台鐵公司提供）

今年國慶假期台鐵公司加開列車班次。（台鐵公司提供）

今年國慶假期台鐵公司加開列車班次。（台鐵公司提供）

今年國慶假期台鐵公司加開列車班次。（台鐵公司提供）

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