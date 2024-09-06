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「Taiwan PASS」花蓮振興方案狂賣7千套 三天兩夜可省3200元

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

2024/09/06 12:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應花蓮0403大地震後的觀光振興方案，觀光署推出「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」2人同行1人免費的優惠方案，已加碼到7千套，若搭配台灣好行免費、住宿優惠，兩人遊花蓮三天兩夜可省3200元、遊台東可省2800元。

「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，除了國際版外，特別推出台鐵版，此張卡整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費的超值優惠（原價2人5600元，優惠價2800元），還可搭配多項旅運及住宿等振興措施。

今年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費、台灣觀巴宜花東地區24條套裝旅遊行程2折，及入住花蓮地區指定合法旅宿自9月1日起連續3個月，每人每月都可加碼申請1次限量住宿補助最多1000元等優惠，透過各項優惠活動，吸引民眾東部旅遊。

觀光署舉例，從台中搭乘台鐵自強號前往花蓮3天2夜旅遊，兩人使用Taiwan PASS現省460元（來回原價3260元，使用Taiwan PASS為2800元），搭配免費台灣好行縱谷花蓮線（原價每人390元，優惠免費）前往慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠，並使用花蓮住宿加碼優惠折抵每人每房1000元，兩人平均整趟旅程可省下3240元。

從台北搭乘台鐵自強號前往台東3天2夜旅遊，利用Taiwan PASS現省332元（來回原價3132元，使用Taiwan PASS為2800元），再搭配台灣觀巴東海岸南段一日遊（原價每人1600元，優惠價320元），可前往東海岸加路蘭、三仙台、都歷海灘來趟跳浪之旅，兩人平均整趟旅程至少可省下2892元。

觀光署表示，更多詳細優惠內容，可至Taiwan PASS官網、台灣好行旅遊服務網、台灣觀巴官網及「交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」專區查詢。

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

觀光署推宜花東旅遊優惠攻略搭配好行觀巴、Taiwan PASS，玩越多省更多。（觀光署提供）

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