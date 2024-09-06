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彰化百大友善店家徵選開跑 想上榜？這關鍵必懂

彰化縣首度舉辦百大友善店家甄選活動。（記者張聰秋攝）

彰化縣首度舉辦百大友善店家甄選活動。（記者張聰秋攝）

2024/09/06 12:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府首度推出「百大友善店家」徵選活動，徵選對象鎖定縣內優質店家，名額有限，只取100家。縣府特別列出12項友善項目，入選的關鍵就在於店家能提供的友善項目數量，達標至少5項才具備基本資格，提供越多，入選機會越大！徵件將至10月21日止，最終結果將於明年1月公布。

經濟暨綠能發展處長張寒青表示，此次活動不僅考驗服務品質，更著重於友善設施的完備程度，無論是無障礙設施還是友善廁所，這些都是能夠讓旅客留下深刻印象的關鍵項目。活動旨在鼓勵商家提升服務，打造一個友善消費環境，進而吸引更多遊客消費並延長停留時間。

這次活動列出的12項友善項目包括：提供多語言菜單、設置哺乳室、支持多元支付、無限網路連接、供應蛋奶或全素食、提供生理用品（月經友善）、無障礙設施、親子共餐、免費提供店內廁所、提供充電友善服務、尊重多元性別、優先使用在地食材。此外，店家若能創造出更多具有特色的友善項目，將有機會在評選中脫穎而出！

徵件期間至10月21日，分為「彰化友饗」（餐飲類）、「彰化友禮」（伴手禮類）及「彰化友趣」（旅宿與商業服務類）三大類別。第一階段將從中選出200家進行專家學者訪視評分，最終選出100家優質店家。獲選店家還可根據友善項目得到5000元至1萬元不等的獎勵金，總獎金高達55萬元。

知名排隊美食店家「阿璋肉圓」第2代接班人施明裕表示，能參與徵選是一項莫大的榮譽，不僅能提高店家知名度，也讓更多人認識到彰化店家的熱情服務與在地食材的獨特魅力。活動詳情請上「彰化縣政府全球資訊平台」查詢或撥打專線（04）7532176。

根據經濟部統計資料，彰化縣有公司登記或營業登記的家數高達8萬多家，尚不包括免用發票的小店家，營業內容從食衣住行育樂全有。（記者張聰秋攝）

根據經濟部統計資料，彰化縣有公司登記或營業登記的家數高達8萬多家，尚不包括免用發票的小店家，營業內容從食衣住行育樂全有。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府首度推出「百大友善店家」徵選活動，徵選對象鎖定縣內優質店家，名額有限，只取100家。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府首度推出「百大友善店家」徵選活動，徵選對象鎖定縣內優質店家，名額有限，只取100家。（記者張聰秋攝）

彰化老店爌肉飯，豬肉、米取自在地，肉香、米Q彈。（記者張聰秋攝）

彰化老店爌肉飯，豬肉、米取自在地，肉香、米Q彈。（記者張聰秋攝）

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