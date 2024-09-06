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苗縣獲中央補助 頭份再增1所非營利幼兒園

立委邱鎮軍（右2）於7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源（右3）、縣府秘書長陳斌山（右1）及教育處長葉芯慧（右4）會勘座談。 （圖由苗栗縣政府提供）

立委邱鎮軍（右2）於7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源（右3）、縣府秘書長陳斌山（右1）及教育處長葉芯慧（右4）會勘座談。 （圖由苗栗縣政府提供）

2024/09/06 11:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份、竹南地區人口成長快速，年輕家長托育需求增加，縣府自去年起向中央爭取於頭份「文中三」用地興建幼兒園，近期獲教育部核定8800多萬元總工程經費，縣府規劃興建6班非營利幼兒園，招收2歲到學齡前幼童152名，預計115學年度招生。

因應頭份、竹南地區科技產業進駐，帶來龐大人口數並急遽成長，衍生年輕家長之托育需求增加；經縣府盤點用地，於去年評估於頭份「文中三」用地興建幼兒園，並提報中央爭取。立委邱鎮軍也於7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源、縣府秘書長陳斌山及教育處長葉芯慧現地會勘。

縣府教育處今（6日）表示，此案經多方努力爭取，近期獲教育部核定總工程經費8858萬元，其中中央補助7086萬4000元，縣府自籌1771萬6000元，規劃興建6班非營利幼兒園並招收2至3歲幼兒32名、3歲至入國民小學前幼兒120名，合計152名幼兒，預計115學年度招生。

教育處指出，頭份文中三用地目前設有建國國中慈輝分校，未來將運用基地空地興建幼兒園，並將幼兒園與國中部予以區隔，以免不同年齡層學生互相干擾；此案工程目前正辦理建築師遴選，未來也會針對苗栗縣公共化幼兒園不足區域，逐步評估增設公共化幼兒園。

縣長鍾東錦表示，透過中央與縣府共同挹注經費之下，此非營利幼兒園落成後將提供家長平價優質的教保環境，縣府將持續戮力為幼兒園提供妥適的軟硬體設施設備，讓年輕朋友敢婚、願生、樂養，以培育苗栗優秀的下一代。

縣府盤點用地，於去年評估於頭份「文中三」用地興建幼兒園，並提報中央爭取。立委邱鎮軍也於7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源、縣府秘書長陳斌山及教育處長葉芯慧現地會勘。 （圖由縣府提供）

縣府盤點用地，於去年評估於頭份「文中三」用地興建幼兒園，並提報中央爭取。立委邱鎮軍也於7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源、縣府秘書長陳斌山及教育處長葉芯慧現地會勘。 （圖由縣府提供）

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