桃園大溪創生館開幕 展演地方文化行動

大溪創生館的玻璃帷幕牆以數位方式處理，融入大溪老街牌樓立面設計元素。（記者黃政嘉攝）

2024/09/05 23:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館新主題館「大溪創生館」今開幕，作為大溪地方行動者發表、展演的交流平台，目前進行「大溪知己」常設展，邀請木博館的街角館夥伴參與策展，從其投入的產業、文史、生活帶領觀眾從不同角度認識大溪。

大溪創生館位於大溪區中山路48號，是2樓挑高清水模建物，占地108平方公尺，樓地板面積63坪，由建築師簡學義設計，玻璃帷幕牆以數位方式處理，融入大溪老街牌樓立面設計元素，頂層木屋架的設計，重新演繹木構建築，呼應在地木藝文化，並連結木博館，成為街區場域的空間節點。

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木博館長陳倩慧表示，創生館把大溪很多傳統元素融合到建築裡，用新的建築形式展現，在這分享創生行動的都是大溪產業經營者，像「大房豆干」把大溪豆干文化以新食譜的創意料理，展現在大溪日常生活中。

「大溪知己」展目前在館區1樓，運用影片、生活物件、特報等形式，靜態展示5位大溪文化行動者的故事，包括「大房豆干」黃淑媛、「大溪木藝青年團」黃裕凰、「達文西瓜藝文館」黃建義、「蘭室」團隊、「金鴻醒獅團」教練黃教泰，黃教泰表示，「大溪知己」展讓大家更了解舞獅等在地文化，舞獅除了常見於廟會活動，其實在國際表演上，也是為國爭光的文化傳統，過去曾在世足賽舞台場合表演。

此外，1、2樓夾層空間展示「知己履歷」單元，陳展大溪昔日地理資訊、另能觸碰螢幕，回溯大溪的各種歷史事件關鍵詞、今昔照片對比，另規劃AI裝置，參觀者可創作屬於自己的大溪想像風貌，並可將圖檔列印成實體明信片收藏。

陳倩慧說，大溪創生館為免費參館，每週一與國定假日休館，這個館彷彿展現大溪DNA的創意跟活力，民眾參館認識行動者故事後，可再延伸到行動者的店面空間交流互動。

木博館長陳倩慧（舉木博館牌右）、大溪區長徐景揚（舉木博館牌左）、建築師簡學義（右一）與街角館夥伴合影。（記者黃政嘉攝）

館區正進行「大溪知己」常設展，一樓展示5位大溪文化行動者的故事。（木博館提供）

「金鴻醒獅團」教練黃教泰讚賞陳展，讓更多人了解舞獅等在地文化。（記者黃政嘉攝）

館內有AI裝置，參觀者可創作屬於自己的大溪想像風貌，並將圖檔列印成實體明信片收藏。 （木博館提供）

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