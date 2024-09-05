和美分隔島整排苦楝被砍掉 彰縣府：染「樹癌」褐根病難根治

彰化和美鎮線東路中央分隔島的苦楝，一整排都被砍掉。（縣議員賴清美提供）

2024/09/05 20:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好好一整排的苦楝樹都被砍掉？彰化縣議員賴清美表示，和美鎮線東路一整排中央分隔島的苦楝樹，竟然被砍掉了，就算生病也應該先治病才。縣府工務處表示，線東路約有215株苦楝樹，經巡查發現46棵有「樹癌」之稱褐根病，以及因為簇葉病而生長狀況不良，難以根治，只好採取預警性的移除，未來將改種灌木。

賴清美說，和美鎮線東路是彰化市、和美鎮往來國道1號、國道3號重要的聯絡道，原本分隔島種植一整排苦楝樹，苦楝花開帶著淡雅芬香，讓線東路亮了起來。但近來路過卻發現，好多棵苦楝樹都不見了，整棵樹都被砍，還鋸成好多段，讓人看了就難過，因為樹木好不容易長大，怎麼可以說砍就砍，就算是生病，也應該先醫治才對。

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縣府工務處長林漢斌指出，因為去年台北市發生路樹倒塌砸死機車騎士，以及今年4月彰化縣也因為連日大雨讓郵差遭到路樹倒塌砸中身亡，監察院要求地方檢討改進路樹的巡查養護機制。

原本彰化縣就有針對所管轄道路，定期巡檢與修剪行道樹，並在颱風季期間加強巡邏，並適度修剪。並針對重要道路採取不定期的抽查，一旦發現樹木生病難以醫治，經過樹木專家會勘確認後，就會進行移除。

和美鎮線東路約有215株苦楝樹，巡查發現有46棵罹患褐根病與簇葉病，由於褐根病是根部病變，容易透過根系或病土交互傳染，通常發現時，往往都已經整棵萎凋。評估分隔島的空間有限，要醫治生病的樹目有很高的難度，決定採取預警式移除，避免遇到強風豪雨就腰折，還可能連帶造成用路人的危險，移除後的空間將種灌木，達到美化景觀的目的。

彰化和美鎮線東路中央分隔島的苦楝，一整排都被砍掉。（縣議員賴清美提供）

彰化郵差今年4月間送信途中被倒塌的黃花風鈴木砸中，傷重不治。 （彰縣消防局提供）

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