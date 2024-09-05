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    淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 9/8閉幕煙火秀

    新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀畫面。（新北漁業處提供）

    新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀畫面。（新北漁業處提供）

    2024/09/05 19:37

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」閉幕煙火秀9月8日晚上8點舉行，煙火主題結合淡水意象，打造「夢幻港灣之夜」，橢圓造型高空煙火、低空線條型虎尾煙火各自象徵橋面與纜繩，最後大扇、山形等特效煙火炸開，照亮淡水夜空。市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄今天預告，煙火秀結束後，由人氣女團「HUR」壓軸演出。

    簡明雄指出，8日晚上7點起至9點，淡水漁人碼頭將有一系列展演接力登場，從港區水舞燈光秀到情人橋上的燈光秀結合無人機展演，8點在淡水河上施放煙火，9點前還有光雕水舞秀、情人橋雷射燈光秀、木棧道商店街及市集美食。

    簡明雄說，民眾可於淡水河右岸漁人碼頭港內情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場；漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港；左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘欣賞煙火，詳細活動訊息可至臉書粉專「漁樂快爆」查詢。

    漁業處補充，公車、捷運和輕軌加開班次，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭、從捷運淡水站轉搭公車紅26線前往；漁人碼頭停車場當日上午10點起採進場一次性收費，小客車每次90元，無30分鐘免費優惠，滿載時禁止進入，並開放港區外圍觀海路、中正路二段、濱海路三段路邊停車，但不含紅線區域。另，會場周邊週日下午4點至晚上10點交通管制。

    【汽機車】禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨（第一出入口），一律從後哨（第二出入口）進出碼頭。

    【行人】散場時，行人在前哨（第一出入口）疏散，將於中正路二段51巷分3條管制路線，分流搭乘輕軌、公車及步行者動線。

    【腳踏車】包含牽行在內均禁止進入，周邊YouBike站如漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站，暫停開放借還車。

    【公車】紅26不駛進港區內，民眾可從油車口停車場臨時公車站牌（中正路一段87巷8弄）上下車，再步行進入漁人碼頭。

    當日活動會場周邊下午4點至晚上10點交通管制。（新北漁業處提供）

    當日活動會場周邊下午4點至晚上10點交通管制。（新北漁業處提供）

    8日晚上7點起至9點，淡水漁人碼頭將有一系列展演接力登場。（新北漁業處提供）

    8日晚上7點起至9點，淡水漁人碼頭將有一系列展演接力登場。（新北漁業處提供）

    管制時段腳踏車禁止進入管制區域。（新北漁業處提供）

    管制時段腳踏車禁止進入管制區域。（新北漁業處提供）

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