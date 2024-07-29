（新北）相約淡水 8/11、9/8看煙火、無人機秀
2024/07/29 05:30
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭煙火秀」已成為每年暑假的重頭戲，今年將於八月十一日與九月八日兩天施放十分鐘主題煙火秀，並加碼十分鐘無人機燈光秀，但煙火秀施放時間尚未公布；另外，八月十一日至九月八日也會安排五場水舞燈光秀，假日還有胖卡、文創市集及表演節目。
淡水漁人碼頭煙火秀於二○二○年開始舉辦，今年邁入第五年，活動在暑假期間登場，吸引大批人潮參與，打造港區繽紛浪漫的氛圍，促進周邊觀光旅遊商機，民眾在夏季嗨玩漁港，從早到晚都好玩。
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漁港及漁業事業管理處表示，今年「仲夏繽紛樂」系列活動將在淡水漁人碼頭舉行，活動規劃為期一個月，內容包含水舞、煙火及無人機。八月九日至九月八日每日晚間七點至九點，安排五場水舞秀，每卅分鐘展演一場，每場五分鐘，每日首末兩場水舞展演，更結合情人橋的雷射燈光秀一起演出。
此外，開幕日八月十一日、閉幕日九月八日舉辦十分鐘無人機燈光秀及十分鐘主題煙火秀，逢假日也會有胖卡、文創市集進駐及豐富表演節目，營造港區歡樂氛圍，活動資訊可關注臉書粉專「新北漁樂快爆」。