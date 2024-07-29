（新北）相約淡水 8/11、9/8看煙火、無人機秀

新北淡水漁人碼頭煙火秀將於八月十一日與九月八日兩天施放十分鐘主題煙火秀，並加碼十分鐘無人機燈光秀。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/07/29 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭煙火秀」已成為每年暑假的重頭戲，今年將於八月十一日與九月八日兩天施放十分鐘主題煙火秀，並加碼十分鐘無人機燈光秀，但煙火秀施放時間尚未公布；另外，八月十一日至九月八日也會安排五場水舞燈光秀，假日還有胖卡、文創市集及表演節目。

淡水漁人碼頭煙火秀於二○二○年開始舉辦，今年邁入第五年，活動在暑假期間登場，吸引大批人潮參與，打造港區繽紛浪漫的氛圍，促進周邊觀光旅遊商機，民眾在夏季嗨玩漁港，從早到晚都好玩。

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漁港及漁業事業管理處表示，今年「仲夏繽紛樂」系列活動將在淡水漁人碼頭舉行，活動規劃為期一個月，內容包含水舞、煙火及無人機。八月九日至九月八日每日晚間七點至九點，安排五場水舞秀，每卅分鐘展演一場，每場五分鐘，每日首末兩場水舞展演，更結合情人橋的雷射燈光秀一起演出。

此外，開幕日八月十一日、閉幕日九月八日舉辦十分鐘無人機燈光秀及十分鐘主題煙火秀，逢假日也會有胖卡、文創市集進駐及豐富表演節目，營造港區歡樂氛圍，活動資訊可關注臉書粉專「新北漁樂快爆」。

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