高科實中明年8月提前迎首屆新生

國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）確定明年8月提前迎接首屆新生。（高科實中提供）

2024/09/05 18:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）原訂2028年開校招生，籌備處主任楊雅妃今天表示，為滿足高科技人才子女教育需求，該校確定明年8月提前迎接首屆新生。

高科實中校址位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院，北臨經武路、東以橋新六路為界，經內政部營建署辦理都市計畫變更，由高市府教育局協助校舍新建工程，因應科學園區成長趨勢，校舍工程已規劃各學部增班空間，預計2028年竣工，行政院國發會審議核定建校經費27.01億元。

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高科實中籌備處表示，該校為多學部綜合型態學校，招生對象分為園區生和非園區生，園區生包括高雄（路竹）科學園區、橋頭科學園區、楠梓科學園區及其他科學園區事業單位、研究機構、創新育成中心，國科會所屬單位、其他園區實驗中學、高科實中教職員工及高雄三個科學園區服務類事業單位。

另高雄地區國立大學校院或與高科實中訂有教育專業合作契約的公私立大專院校（含分部）或研究機構正式編制員額內員工，其子女也屬於高科實中園區生招生對象。

至於非園區生的招生對象範圍，將等教育部國教署核定簡章後，再正式公告，預計時間為今年12月。

楊雅妃表示，高科實中明年8月（114學年度）將先招收國小部一年級3班、國中部一年級3班，借用校舍部分則由南科管理局與高市教育局於楠梓區規劃適合地點，希望提供優質學習環境，讓家長安心，學生幸福學習。

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