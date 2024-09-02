草屯路邊停車格收費擬設月租、占停怪招少見 公所直指1原因

草屯鎮路邊停車格收費上路後，8月19日起收費恢復原價，由於中興路一些路段的停車率較低，公所有意在其中路段規劃設月租車格。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/02 16:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮路邊停車格收費，7月8日上路後有優惠期，8月19日恢復原價，公所表示，「格格不入」、「機車幫汽車占位」的怪現象少見，因多會被廠商的監視器錄下，且公有停車場收費多年，民眾對停車繳費接受度較高。下一步將規劃於停車率較低路段設月租車格，惟設置數量不會影響民眾臨停需求。

草屯鎮路邊停車格收費，8月19日恢復原價，即1小時20元，恢復原價已兩週，公所表示，尚未接獲民眾反映逃避繳費的怪異停車情況，也就是較無人反映有埔里鎮、南投市出現的「格格不入」，或是「機車幫汽車占位，讓汽車接替免費停」情況。

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鎮公所表示，草屯鎮的公有停車場收費多年，民眾已習慣到停車場繳費，有時假日公有停車場客滿，民眾還會排隊等候。而路邊停車格採用的智慧感應樁，其實都有錄影功能，民眾停在停車格外，或是用機車來占汽車停車格，多會被監視器錄下影像，廠商一樣可據此計費，或找警方開單告發。

鎮公所說，因住市區民眾多次反映設路邊月租車格，因此在恢復原價收費後，擬在停車率較低的路段規劃月租車格，目前以中興路從虎山路口到中正路口為主，因近2個月來該路段停車量較少。近期會先請廠商提供該路段停車數量的資料，月租車格數量不會太多，至於月租費比照公有停車場的月租費用，即在1500元以下。

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