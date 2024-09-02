桃園中元祭隱藏在地故事 副市長蘇俊賓手繪「5大彩蛋」

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈。（擷取自蘇俊賓臉書）

2024/09/02 15:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈，有別以往著重信仰的角度，改以傳承的故事性和藝術角度，重新挖掘桃園中元節亮點，他表示，這是桃園中元節的「5大彩蛋」，很多儀式，桃園當地人都不見得知道，卻傳承了上百年。

蘇俊賓表示，以往中元節他多是受邀到各宮廟擔任主祭，行程雖然很多，卻不見得看得到各個區域中元文化的精髓，今年中元祭典特別規劃和各地區宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式，期待更深刻參與桃園宗教文化的傳承。

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農曆7月進入尾聲，蘇俊賓一口氣公布這個月記錄下來的5個插畫，分別為龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈，他表示，這些傳統儀式都具有百年以上的歷史，也都有不同的由來和典故，各個都是精彩的故事，並在臉書詳細記錄這些儀式的觀察心得。

蘇俊賓指出，中壢仁海宮的人力豎水燈排，不僅象徵團結與力量，也考驗平衡和默契，真的比想像中還難，扛燈、豎燈、畫水燈，讓他一次解鎖3項成就，還展現了信仰的凝聚力；八德三元宮的大師斗燈由工藝大師葉金萬親手雕刻，不論是仙童、祥獅等，是工藝與信仰的完美結合，每年只在中元節出現，也吸引許多人前往觀賞。

對於大園內海里的水燈遶窟儀式，他說，內海里水燈窟位處海水漲退潮的交界，緊鄰著房子的小河道，新街溪的支流靠著水門調節水位，錯落景致很有特色，許多人知道放水燈，卻不知這片百年地景的存在；而龍潭龍元宮的火化大士儀式，則是中元節的高潮，象徵對大士爺的尊敬與祈願，他說，在廟埕到火化儀式的途中，何其有幸在小貨車上和工作人員一同守護著大士爺紙紮神像，也得以近距離欣賞紙紮藝師精湛又細膩的技術，雖然到了深夜才回到家，但非常值得；褒忠祠義民祭方口獅原是早期客家人為強身健體練習的一個技藝，此次也在義民祭踩街活動中熱鬧登場。

蘇俊賓表示，不只是這5個亮點，桃園中元還有許多區域精彩的特色，像景福宮姓氏普30公尺超高水燈排，新屋長祥宮精采的三面舞台拼戲、觀音保障宮的中元節限定夜市、蘆竹五福宮的三界公爐大集合等活動，期待明年可以挖掘更深的故事來分享。

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈。（擷取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈。（擷取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈。（擷取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，包括龍元宮大士爺、褒忠祠義民祭、內海里水燈窟、仁海宮豎水燈排以及三元宮葉金萬斗燈。（擷取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年的中元祭典，特別規劃和各地區的宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式。（擷取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年的中元祭典，特別規劃和各地區的宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式。（擷取自蘇俊賓臉書）

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