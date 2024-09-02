雲林北港高中留下優秀學子 3年最高可領逾20萬

北港高中今（2）日舉行入學獎學金發放，共18位學生受獎，總獎金近30萬元。（記者李文德攝）

2024/09/02 14:58

〔記者李文德／雲林報導〕因少子化影響，不論公私立學校面臨招生挑戰，為向優秀學生招手都會祭出「留才」手段。雲林縣國立北港高中多年來為留住在地學子就讀，辦理就近入學獎學金行之多年，今年共有18位新生領取，總額近30萬元。校方表示，日後成績優秀、名列前茅者還可領各種助學金，「3年可領超過20萬元」。

校方今天上午舉行入學獎學金頒發儀式，共有18位以北港高中為第一志願且成績優秀者受獎。由校長江耀淇、北港高中全國校友總會長蔡成達等人送上獎金。其中榜首鄭予溱以5A8+成績入學獲3萬8000元獎學金，她表示，獎學金對她而言並不是重點，是看見社區高中的優點且離家近而選擇就讀，希望大學能就讀醫科；榜眼王冠諺表示，選擇此處除了能減輕家庭經濟負擔，也相對離家近，同樣以醫學系為目標努力。

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校長江耀淇坦言，今年招生人數共198位，相較於去年略減9人，不過從雲林縣高中招生人數少350位來看相對少。他判斷，除了少子化影響，因北港、水林、口湖、元長等地，又和嘉義屬共同就學區，所以也有許多學生選擇到外地就讀。

「如何留住優秀學子便成為著力點」江耀淇指出，校方除了提供宿舍、免費交通接駁車外，甚至助學金也是福利多多。除了入學獎學金外，每年級每學期前10名者可獲得1萬元就近入學獎金，更有熱心校友慷慨解囊，每學期普通班、專業群科前2名獲1萬元，畢業總成績各取1名可領3萬元，如錄取醫學等相關科技，更有校友總會獎勵。名列前茅的學生3年共可領超過20萬，堪稱雲林之最，也成為不少學生就近入學的優點。

江耀淇指出，祭出獎金僅是一種手段，如何在留住優秀學子也更重要，因此本學年度起開設數理實驗班，原招生名額僅20多位，想不到開放報名就吸引37位學生爭相入班，可見策略奏效，未來也將朝此方向邁進，讓學子在偏鄉地區能得到最好的教育資源。

北港高中今（2）日舉行入學獎學金發放，共18位學生受獎，總獎金近30萬元。（記者李文德攝）

北港高中今（2）日舉行入學獎學金發放，共18位學生受獎，總獎金近30萬元。（記者李文德攝）

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