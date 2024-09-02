最低投資1.38億 阿里山林鐵北門站麗星飯店9/3招商

阿里山林鐵處採ROT方式開發嘉義市北門車站麗星大飯店，9月3日起公告招商。（資料照）

2024/09/02 13:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市阿里山林鐵北門車站麗星大飯店2009年興建至今15年未營運，阿里山林業鐵路及文化資產管理處預計9月3日公告招商，徵求民間參與「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，最低投資金額1.38億元，投件申請至10月17日止。

林鐵處表示，北門車站為旅館及車站複合的多目標利用建物，北門車站飯店主體為地下1層、地上7層鋼筋混凝土構造建築物，客房有135間，將採ROT（修建—營運—移轉）促參方式開發。

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林鐵處說，「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」9月3日起公告招商，等標期45天，受理依我國公司法成立的公司申請，也可以由3間以下廠商合作聯盟。許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年；最低投資金額1.38億，每年繳納固定權利金750萬元，變動權利金依各年度營業收入級距9%、10%、11.5%、13.5%等費率計收，可經營住宿、餐飲、商品販售，及規劃與林業、林鐵、文化、生態相關等展示營運服務。

林鐵處表示，北門車站飯店除可就近服務林鐵全線通車後具有旅宿需求的旅客外，飯店周邊人文氣息濃厚、景點串聯完整，如檜來嘉驛主題列車、北門驛、檜意森活村、嘉義車庫園區、阿里山林業村等，前往文化路商圈5分鐘，未來還有林鐵服務中心、嘉義市總圖書館等利多加乘，有助於飯店經營業者推出靈活多元兼具在地特色的旅宿方案。

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