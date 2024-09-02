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業界促兩岸觀光開放 陳世凱：台灣已遞出橄欖枝許久

新任交通部長陳世凱2日在交接典禮後、部務會議前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

新任交通部長陳世凱2日在交接典禮後、部務會議前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2024/09/02 12:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕新任交通部長陳世凱今（2日）與代理部長陳彥伯完成交接後，於30分鐘後召開部務會議，正式上工。他在會前接受媒體聯訪指出，對於兩岸觀光，台灣已經遞出橄欖枝許久，呼籲中國盡速開放觀光人士來台；各地重大工程、交通難題，也會一一盤整解決。

陳世凱在部務會議前接受媒體聯訪。兩岸觀光方面，他表示，台灣赴中旅客目前約158萬人次，中國來台僅約22萬人次，「去得多、來得少」，台灣已經遞出橄欖枝許久，呼籲中國的兩岸永續交流能從觀光開始，盡速開放觀光人士來台，台灣觀光業者已經準備好了；至於台灣赴中禁團令是否完全解除，目前滾動式檢討，有進度再對外報告。

陳世凱表示，除了吸引外國旅客多來台灣，推動亮點觀光是重要工作，怎麼設定、怎麼推動，是交通部要更努力的地方，例如墾丁的觀光品質，地方業者和政府要一起努力；受震災的花東也要盡量克服難題，花蓮主要是太魯閣受創，南花蓮還有很多值得推廣的亮點。

面對眾多棘手的交通部業務，陳世凱說，民眾期待很高，包含桃園機場航廈、高鐵南北延伸、各縣市鐵路高架、行人交通安全等，他會一一盤點、一一解決，用同等心情和時間關注各議題；而各縣市的交通難題各異，會跟各縣市討論和盤整。

台鐵票價調漲時程會不會異動？陳世凱表示，會盡量朝前部長李孟諺的目標往下走，也會與行政院配合協調調漲方案，讓民眾能接受、不影響搭乘公共運輸意願又能讓台鐵永續營運。

民進黨發言人戴瑋姍曾稱陳世凱歷練足夠，接任交通部長「壓得住交通部下面很多牛鬼蛇神」。對此，陳世凱笑道，「我今天在部裡看到的每一個都是小天使，都不是牛鬼蛇神」，他看見每一位同仁的眼神都非常專業、認真並具使命感。

陳世凱受訪過程出現插曲，一名男子混入媒體，當眾向陳世凱陳情中華郵政派遣人員的權益和福利。陳世凱說，他心裡面一定有勞工，因為他自己也是勞工。

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