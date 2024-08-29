桃園平鎮區新榮里 4度獲全國治安標竿社區

平鎮區新榮里社區守望相助隊與市長、民代合影。（記者黃政嘉攝）

2024/08/29 21:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府「113年社區治安研習觀摩活動」今天在平鎮區登場，市長張善政表揚平鎮區新榮里為內政部評選全國治安標竿社區，特別的是，新榮里已4度獲選全國治安標竿社區、評鑑績優治安社區，新榮里長鄧秀真運用過去擔任義消分隊長經驗，成立社區守望相助隊，熱心隊員團隊合作下，全年維護里民安全。

新榮里計獲101、102、106、108年的內政部評鑑績優治安社區獎，以及107、108、111、113年的內政部全國標竿社區獎。平鎮區新榮里長鄧秀真表示，領獎時讓大家看見新榮里，心情當然高興，她歸功團隊精神非常好，願意付出、無所求，社區守望相助隊共76人，1天1小隊共7隊，每隊2組，2週排班1次，遇到火警、車禍，隊員會協助指揮交通，協助消防車救援，週一至周五幫新勢國小指揮放學交通，甚至支援別地宮廟活動交管，里上也有水巡守隊服務里民。

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鄧秀真過去在平鎮分隊消防隊婦女防火宣導隊（現為防火宣導隊）任分隊長，當里長後，也將過去工作精神運用在社區守望相助隊，如制定服儀整潔、喝酒不巡勤等服務守則，要求隊員服務態度，例行勤務外，也會嘗試創新，像是在街上超商、店家門外貼「緊急求助」愛心標章貼紙、安全路線圖，如遇緊急狀況，民眾、孩童可求助店家，有里民出國多天不在家，就增設臨時巡邏點，加強巡邏。

桃園市中壢區永福里、大園區菓林里、龜山區精忠里獲「111年內政部評鑑績優治安社區」，平鎮區新榮里、桃園區長安里獲「113年內政部全國標竿社區」

桃園市長張善政表（左）揚平鎮區新榮里4度獲內政部評選全國治安標竿社區，里長鄧秀真（右）領獎。（記者黃政嘉攝）

平鎮區新榮里在店家門外貼愛心標章貼紙，遇緊急狀況方便找尋協助。（鄧秀真提供）

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