新莊火鍋驚見黑蟲 業者致歉：加強青菜洗滌、環頸整潔

新北市新莊區的麗媽四季鍋幸福路店日前傳一名消費者透過外送平台在該店訂購一份火鍋，但消費者收到外送後驚見火鍋內有隻黑色蟲子。（記者羅國嘉攝）

2024/08/29 19:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕食安問題連環爆！新北市新莊區的麗媽四季鍋幸福路店日前傳一名消費者透過外送平台在該店訂購一份海鮮牛奶鍋，但消費者收到外送後驚見火鍋內有隻黑色蟲子。衛生局今下午已派人稽查，未見有病媒出沒痕跡，但針對垃圾桶未加蓋等不符規定處，已命業者限期改正；賴姓老闆娘致歉，承諾未來會加強青菜洗滌、環境整潔。

記者致電業者查證，賴姓老闆娘致歉表示，該蟲子可能是蔬菜裡的菜蟲，絕對不是蟑螂，但讓客人吃到東西有蟲就是不對，也不會去辯解，未來會請員工加強青菜洗滌，還有環境的整潔，目前每月都有定期消毒，今天凌晨也有清潔公司進行了消毒作業，且消毒都有留資料存檔。另外也提到，希望取得消費者聯繫方式，並致電向消費者道歉說明。

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新北市衛生局表示，已於今（29）日下午派員前往稽查，依據食品良好衛生規範準則進行查核，查核期間未見有病媒出沒痕跡，檢視菜餚及食材亦未見有異物，然而仍責令業者落實病媒防治措施及清潔消毒，並加強食材及餐點保存措施，出餐前再次確認餐點品質，針對垃圾桶未加蓋等不符規定處，已命業者限期改正，倘期屆複查仍未改正，將依食安法第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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