向韓客招手！ 台南邀「南韓最美模特」金寶拉漫遊府城

南市邀請「韓國最美模特兒」金寶拉，拍攝宣傳影片，向韓國旅客招手。（南市觀旅局提供）

2024/08/29 19:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市是台劇「想見你」的主要拍攝景點，近年吸引不少韓國劇迷來訪台南朝聖，台南市觀旅局特別邀請擁有百萬追蹤、被封為「韓國最美模特」的金寶拉，重溫「想見你」經典場景並拍攝宣傳影片，期望透過金寶拉以及「想見你」在韓國的影響力，吸引韓國遊客來台南旅遊。

根據交通部觀光署統計，截至今年5月，來台國際旅客中，韓國位居第3名且已達45萬人次，另依據韓國2023國民旅遊調查，台灣在海外觀光目的地中名列第5。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，為了向韓國旅客招手，創造觀光商機，特別邀請韓國最美模特兒金寶拉來台南踩點。市府團隊也特地前往探班，送上國宴伴手禮酥餅禮盒、媽祖賜芙、熱蘭遮堡薯條、蝦餅、香酥脆椒及觀光手冊等，並分享近年韓國最夯台劇「想見你」行程資訊，期待透過金寶拉的影片宣傳，加溫台南旅遊熱潮。

南市觀旅局長林國華表示，金寶拉在Instagram擁有超過百萬追蹤，是台灣、韓國兩地均深具影響力與話題度的KOL。看準韓國疫後國外旅行熱潮，並搭配台劇「想見你」在韓國的超高人氣，向韓國行銷台南旅遊。

他說，這次特別邀請金寶拉帶領粉絲一起重溫「想見你」經典場景，2天1夜的行程包括妙壽宮白糖粿、漁光島、閒情茗品屋等，也搭配神農街、安平老街、河樂廣場等特色景點；米其林小吃阿村牛肉湯、特色酒吧赤崁中藥行等美食行程，從港灣風情到城市巷弄的喧囂，帶領遊客走入「想見你」的劇情，一起穿越時空，感受古今台南的多元魅力。

韓國模特兒金寶拉來台南踩點，台南市長黃偉哲前往探班，並贈送台南特色伴手禮。（南市觀旅局提供）

南市邀請「韓國最美模特兒」金寶拉，重溫「想見你」經典場景並拍攝宣傳影片。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法